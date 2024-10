Pernambuco atrai R$ 70,4 milhões em investimentos e gera 642 novos empregos

A- A+

O Governo de Pernambuco anunciou, nesta terça-feira (15), o quarto pacote de investimentos de 2024, que inclui 61 projetos destinados à implantação e ampliação de indústrias, centrais de distribuição e empresas de importação.

O anúncio foi feito durante a 128ª Reunião do Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial e de Serviços (Condic), realizada na sede da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe).

Dos 61 projetos apresentados, 37 são voltados à indústria, somando R$ 70,4 milhões em investimentos e prevendo a geração de 642 novos empregos. Desse total, 505 vagas serão criadas no interior, enquanto a Região Metropolitana do Recife (RMR) receberá 137 novas oportunidades. Especificamente, 22 projetos estão no interior, e 15 na RMR.

Esses números somam-se aos investimentos já anunciados este ano, totalizando R$ 820 milhões e mais de 3 mil empregos criados. Durante o evento, o diretor-presidente da Adepe, André Teixeira Filho, destacou o recorde do Estado na geração de empregos.

“Fomos o terceiro do Brasil a gerar mais empregos, empatando com o Rio de Janeiro e só perdendo para São Paulo. Isso demonstra que Pernambuco, que estava atrás, conseguiu chegar em terceiro lugar. Em um ano e dez meses de governo, já alcançamos quase 100 mil novos postos de trabalho, reflexo de uma parceria entre governo e iniciativa privada", afirmou.

Industriais

Os projetos industriais aprovados serão contemplados pelos programas de incentivo fiscal do Estado, como o Programa de Desenvolvimento de Pernambuco (Prodepe) e o Programa de Estímulo à Indústria de Pernambuco (Proind).

O Prodepe conta com onze projetos, que somam R$ 12,6 milhões e preveem a criação de 159 empregos. O Proind, por sua vez, engloba 26 projetos, com R$ 57,8 milhões em investimentos e a expectativa de gerar 483 novos postos de trabalho.

Entre os projetos industriais incluem a ampliação da BRN Indústria em Petrolina, com R$ 4,5 milhões; a ampliação da Timbaúba S.A. em Petrolina, com R$ 1,8 milhão; a implementação da JPS Unamilk em São Bento do Una, com R$ 1,2 milhão.

Já os projetos de destaque do Proind estão: a Imercor Indústria e Serviços de Usinagem em Condadom com R$ 3,2 milhões; a Mexichem no Cabo de Santo Agostinho, com R$ 5,3 milhões; a Oxine, em Bezerros, com R$ 3 milhões; e a Global Energia, em Chã de Alegria, com R$ 6 milhões.

Importação e centrais de distribuição

Além dos projetos industriais, onze empresas de importação receberam parecer favorável, prevendo um volume de R$ 580,8 milhões em importações anuais, gerando uma arrecadação de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) de R$ 68,6 milhões para o Estado.

Entre essas empresas, destacam-se Big Works Comércio, Decore Indústria de Persianas e Cortinas, Extremo Distribuidora de Pneus e Peças, Perfilux Comércio e Iron Comex.

No campo das centrais de distribuição, 13 projetos foram incentivados, com expectativa de movimentar R$ 321 milhões em compras e transferências anuais, gerando um recolhimento de R$ 29 milhões em ICMS.

Esses projetos estão localizados em municípios como Arcoverde, Recife, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca e Escada.

Panorama

Pernambuco atraiu mais de R$ 15 bilhões em investimentos no primeiro semestre de 2024, valor que já supera os investimentos anunciados em 2023. No total, 86 empresas anunciaram a instalação ou expansão de suas operações no Estado, com destaque para grandes investimentos como Stellantis (R$ 13 bilhões) e Neonergia Pernambuco (R$ 5,1 bilhões).

Outros investidores relevantes incluem Solar Coca-Cola (R$ 700 milhões), Ball (R$ 100 milhões), Grupo Mateus (R$ 25 milhões), Fante Bebidas (R$ 18 milhões), Masterboi (R$ 20 milhões) e Oggi Sorvetes (R$ 200 milhões).

"Fechamos as quatro reuniões do ano com R$ 820 milhões em investimentos, superando os R$ 670 milhões de 2023. Isso demonstra a confiança das empresas no novo Pernambuco, facilitando ainda mais nosso trabalho de desenvolvimento", ressaltou o presidente da Adepe.

Modernização

O secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Guilherme Cavalcanti, destacou a necessidade de modernização dos mecanismos de atração de investimentos diante da reforma tributária.

"Precisamos modernizar nossos instrumentos para tornar o sistema de incentivos fiscais de Pernambuco ainda mais competitivo, fortalecendo cadeias produtivas e alinhando nossas políticas com práticas sustentáveis e de economia renovável", afirmou.

Cavalcanti mencionou, ainda, que já estão sendo desenvolvidas estratégias de prospecção, especialmente no setor automotivo, com foco na atração de fornecedores e apoio à exportação.

O secretário também enfatizou os esforços para diversificar a produção industrial no Estado.

"Estamos mapeando produtos consumidos em Pernambuco, mas que ainda não são produzidos aqui. Recentemente, estivemos em São Paulo em contato com empresas do setor eletroeletrônico para atrair indústrias que possam atender essa demanda local".

Interior

Durante o evento, Teixeira Filho, ressaltou a importância de expandir o conhecimento sobre incentivos fiscais às empresas do interior. Segundo ele, muitos empresários ainda desconhecem os benefícios fiscais oferecidos há quase 30 anos pelo Estado.

"Bruno, nosso diretor de incentivos fiscais, já esteve em Petrolina e Araripina, iniciando o trabalho no Sertão. A ideia é cobrir todas as macrorregiões, passando por cidades-polo como Salgueiro e Caruaru", explicou André.

Ele também destacou o valor de levar a ação à Região Metropolitana do Recife. "Convido a todos para finalizarmos esse ciclo na Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiep), em Recife, estendendo o conhecimento também à região metropolitana", concluiu.

O secretário Guilherme Cavalcanti reiterou a importância da política de interiorização. "Hoje, quase 80% dos empregos e projetos anunciados estão no interior do Estado. Isso é parte de uma estratégia de democratizar o acesso ao emprego em todas as regiões de Pernambuco", reforçou.

