Pernambuco fecha 2024 como segundo maior gerador de empregos do Nordeste

A- A+

Pernambuco encerrou o ano de 2024 com um saldo positivo de 62,2 mil novos empregos formais, consolidando-se como o segundo maior gerador de postos de trabalho do Nordeste e o oitavo do Brasil. O número representa um crescimento de 21,9% em relação ao total registrado em 2023, quando foram criadas 51 mil vagas. Os dados são do Novo Caged, divulgados nesta quinta-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

A governadora Raquel Lyra (PSDB) destacou os avanços no setor e reafirmou o compromisso com a criação de novas oportunidades.

“Estes são números que nos deixam muito felizes, pois mostram que Pernambuco está no caminho certo, retomando seu lugar de liderança no Nordeste e no Brasil. Tudo isso é fruto de um trabalho incansável, feito a muitas mãos, e o mais gratificante é saber que o melhor ainda está por vir. O time do governo segue trabalhando para viabilizar a criação de mais vagas de emprego, cuidando para que a economia do Estado siga crescendo de forma sustentável”, afirmou.

O desempenho do mercado de trabalho pernambucano também foi destacado pela secretária de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo, Amanda Aires.

“O fortalecimento de Pernambuco como grande berço de oportunidades é muito gratificante. No acumulado de 2024, crescemos em carteiras assinadas, com saldo positivo de empregos em todos os setores da economia, além da distribuição mais igualitária de postos de trabalho entre homens e mulheres. O Governo do Estado celebra as conquistas para a população trabalhadora e segue investindo em mais avanços”, ressaltou.

Dos novos postos de trabalho gerados em 2024, 30,1 mil foram ocupados por mulheres, um aumento de 60% em relação ao ano anterior, quando 18,7 mil vagas foram destinadas à população feminina. O levantamento também aponta uma maior equidade na distribuição dos empregos criados: 48,5% das novas carteiras assinadas foram para mulheres e 51,5% para homens. Em 2023, essa proporção era de 36,7% para mulheres e 63,3% para homens.

Setores

Todos os cinco grandes setores produtivos de Pernambuco registraram saldo positivo de empregos em 2024. O setor de serviços liderou a geração de vagas, com 35.853 novos postos, seguido pelo comércio (13.482), indústria (6.558), construção (6.097) e agropecuária (238).

Apesar do crescimento ao longo do ano, dezembro seguiu a tendência nacional de aumento nos desligamentos, registrando um saldo negativo de 10,4 mil empregos no estado. No país, o último mês de 2024 fechou com um saldo negativo de 535,5 mil postos de trabalho.

Novo Caged

O Novo Caged utiliza dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) e do sistema Empregador Web para medir a movimentação do emprego formal no país. A partir da subtração entre admissões e demissões em determinado período, é possível calcular o saldo de postos de trabalho, indicando crescimento ou retração no mercado formal.

Veja também