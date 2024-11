Petrobras registra lucro líquido de R$ 32,555 bilhões no terceiro trimestre de 2024

A- A+

No primeiro trimestre completo sob a liderança de Magda Chambriard, a Petrobras registrou lucro líquido de R$ 32,555 bilhões entre julho e setembro deste ano. No mesmo período do ano passado, o ganho da estatal foi de R$ 26,625 bilhões.

No acumulado do ano, o lucro chegou a R$ 53,650 bilhões. Entre janeiro e setembro do ano passado, o ganho somou R$ 93,563 bilhões.

Bancos projetavam um lucro líquido entre R$ 27,2 bilhões e R$ 29,9 bilhões no terceiro trimestre deste ano. O resultado da estatal, segundo analistas, foi influenciado pela queda na cotação do barril de petróleo no mercado internacional no período, que caiu de US$ 85 para US$ 71,1 entre julho e setembro.

Além disso, o resultado reflete o recuo de 6,5% na produção de petróleo e gás, que somou 2,689 milhões de barris por dia no terceiro trimestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado.

Segundo a Petrobras, a queda foi influenciada pelos campos do pós-sal, com paradas programadas e declínio natural de produção, como na Bacia de Campos, e nas áreas em terra.

A estatal também registrou queda de 5,1% no volume de vendas de diesel no mercado interno. No caso da gasolina, o recuo foi de 7,3% no ano e de 4,8% entre julho e setembro. Em relatório, o Citi destacou "números reduzidos na comparação anual e trimestral" devido à menor produção de petróleo e aos preços mais baixos.

Sob a liderança de Magda, que assumiu a estatal em junho deste ano, a companhia vem acelerando ainda mais projetos como a retomada das unidades de fertilizantes e de refinarias, que já entraram no novo plano de negócios, a ser anunciado nas próximas semanas. Além disso, a estatal vem suspendendo a venda de ativos.

Ontem, por exemplo, anunciou que vai manter em seu portfólio a PBio, que atua na área de biocombustíveis.

