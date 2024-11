Petrobras vai pagar R$ 17,12 bilhões aos acionistas em dividendos referentes ao terceiro trimestre

A- A+

Com a divulgação dos resultados financeiros do terceiro trimestre deste ano, a Petrobras anunciou a distribuição de R$ 17,12 bilhões em dividendos ordinários aos acionistas. O governo federal tem direito a 28,67% desse total.

No segundo trimestre deste ano, a estatal pagou em dividendos ordinários um total de R$ 13,57 bilhões. A estatal já havia distribuído outros R$ 13,45 bilhões referentes ao primeiro trimestre.

Os dividendos ordinários referentes ao terceiro trimestre equivalem a R$ 1,32820661 por ação ordinária (ON, com direito a voto) e preferencial (PN, sem direito a voto) em circulação, segundo a estatal. O pagamento será feito em duas parcelas nos meses de fevereiro e março de 2025.

A maioria dos bancos estimava uma distribuição de dividendos ordinários entre US$ 2 bilhões (cerca de R$ 11,34 bilhões) e US$ 2,5 bilhões (R$ 14,1 bilhões). As instituições financeiras também projetavam o pagamento de dividendos extraordinários, já que a estatal pode distribuir até US$ 4,5 bilhões em dividendos extraordinários até o final do ano.

Em nota, a estatal disse que "o pagamento proposto está alinhado à Política de Remuneração aos Acionistas vigente, a qual prevê que, em caso de endividamento bruto igual ou inferior ao nível máximo de endividamento definido no Plano Estratégico em vigor (atualmente US$ 65 bilhões), a Petrobras deverá distribuir aos seus acionistas 45% do fluxo de caixa livre".

A companhia informou ainda que, ao longo do terceiro trimestre, não houve recompra de ações.

Veja também

Economia Lula retoma nesta sexta-feira reunião para definir corte de gastos