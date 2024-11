Petróleo sobe após dados de inflação nos Estados Unidos

Os preços do petróleo se recuperaram nesta quarta-feira (13), impulsionados por dados de inflação nos Estados Unidos que aumentam a expectativa de novos cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed, banco central).

Taxas mais baixas tornam o crédito mais acessível, estimulando o consumo e o investimento, o que, por sua vez, é um fator de alta para os preços do petróleo.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em janeiro subiu 0,54%, para 72,28 dólares. Já o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em dezembro ganhou 0,45% e foi para 68,43 dólares.

Para John Kilduff, da Again Capital, o aumento se deverá ao índice de preços ao consumidor (IPC) dos Estados Unidos.

A inflação em 12 meses acelerou no país em outubro, estimulada pela alta dos preços de habitação, segundo dados oficiais publicados nesta quarta-feira, mas os números estavam dentro do esperado pelos analistas.

O IPC marcou 2,6% anual em relação aos 2,4% de setembro, informou o Departamento de Trabalho.

Essa é uma perspectiva “positiva” para o petróleo pelo lado da demanda, ressaltou Kilduff.

O analista destacou ainda as nomeações do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em termos de política externa, como Mike Waltz, que será conselheiro de Segurança Nacional, e Marco Rubio, futuro secretário de Estado, ambos desenvolveram a pressão sobre o Irã.

O Irã produz 3,41 milhões de barris diários de petróleo, segundo a Agência Internacional de Energia (AIE), portanto, eventualmente, poderá restringir fatores de alta para o mercado petrolífero.