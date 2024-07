Plano brasileiro de IA prevê R$ 23 bi, supercomputador e sistema para o SUS

A- A+

O Ministério da Ciência e Tecnologia prevê investimentos de R$ 23 bilhões, até 2028, no Plano Nacional de Inteligência Artificial, divulgado nesta terça-feira. Esse plano ainda será validado pelo Palácio do Planalto antes de entrar em vigor.

Estão previstos repasses para construir uma infraestrutura local, incluindo um "supercomputador", e também incentivos para a indústria brasileira de IA.

O plano prevê R$ 12,72 bilhões em crédito (via BNDES, Finep e outros), além de R$ 8,47 bilhões de gastos públicos, mais de R$ 1 bilhão de investimentos privados.

O documento, batizado de Plano IA para o Bem de Todos, foi entregue ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a quinta edição da Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.

O texto foi aprovado na segunda-feira pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT), órgão consultivo da Presidência.

O plano foi dividido em cinco eixos: infraestrutura e desenvolvimento; difusão, formação e capacitação; melhoria dos serviços públicos; inovação empresarial e apoio ao processo regulatório e de governança.

O maior investimento previsto — R$ 13,7 bilhões — será no setor de inovação empresarial. O objetivo é "estruturar uma robusta cadeia de valor em IA no Brasil", com programas de fomento ao setor.

Outros R$ 5,7 bilhões serão destinados "infraestrutura e desenvolvimento". Neste eixo, uma das iniciativas é a construção de um supercomputador, para "impulsionar a pesquisa de ponta no Brasil", ao custo de R$ 1,8 bilhão.

A meta é que o equipamento esteja entre os cinco com maior capacidade de processamento do mundo.

Também estão previstas diversas ações dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), como um sistema para automatizar a transcrição de teleconsultas e uma ferramenta para suporte à decisão na compra de medicamentos.

