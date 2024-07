A- A+

Plano Safra Plano Safra: Banco do Nordeste anuncia R$ 1,9 bi de orçamento para Pernambuco Anunciado pelo presidente Paulo Câmara, um dos maiores focos é no investimento em agricultura familiar

Pernambuco contará com um orçamento de R$ 1,9 bilhão para o Plano Safra 2024/2025 disponibilizado pelo Banco do Nordeste (BNB).

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (29), pelo presidente Paulo Câmara, em evento que reuniu produtores rurais e entidades representativas no auditório da Fetape, em Garanhuns.

Deste montante, R$ 1,25 bilhão será destinado para a agricultura familiar.

"O Banco do Nordeste já é responsável por mais de 90% do financiamento da agricultura familiar em sua área de atuação e queremos ser um parceiro cada vez melhor. Trabalhamos continuamente para sermos mais ágeis na concessão do crédito rural e ampliarmos nossa atuação na região.", destaca Paulo Câmara.

Foco em agricultura familiar

Em toda a área de atuação do Banco (Nordeste e parte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo), o orçamento para 2024/2025 é de R$ 10,3 bilhões para a agricultura familiar, o que representa um crescimento de 22% ante o orçamento do ano anterior.

No Plano Safra 2023/2024, foram destinados pelo banco à agricultura familiar do estado R$ 1,06 bilhão, em mais de 84 mil contratos, representando um crescimento de 102% em relação a todo valor investido no plano anterior. Já em toda a área de atuação do BNB, foram concedidos R$ 9,42 bilhões em financiamentos para agricultores familiares.

"Não estamos falando apenas de valores liberados. São recursos que fortalecem o setor rural, diminuem o desemprego e reduzem a desigualdade social. Essa é a razão de ser da instituição", destacou o superintendente do BNB em Pernambuco, Hugo Queiroz.

Agroamigo

Durante o evento, foram assinados 580 contratos com clientes do Agroamigo, totalizando R$ 8 milhões de recursos distribuídos já do atual Plano Safra.

"Nós do BNB entendemos que o crédito tem que ser capaz de gerar produtividade, de melhorar renda e qualidade de vida. Então daremos prioridade ao financiamento de máquinas e equipamentos adequados à agricultura familiar. Iremos incentivar a geração de energia solar e o financiamento de custeio agrícola e pecuário," disse o superintendente de Agronegócio e Microfinança Rural, Luiz Sérgio Farias Machado.

Durante o evento, foram assinados 580 contratos com clientes do Agroamigo | Foto: Elvis Lima\Divulgação BNB

Nova unidade de microfinanças

A comitiva do banco também inaugurou uma unidade de atendimento dos programas Crediamigo e Agroamigo em Águas Belas, interior pernambucano.

A iniciativa faz parte do projeto de expansão dos programas de microcrédito orientado do BNB, que irá ampliar a rede de atendimento na sua área de atuação e melhorar as estruturas já existentes.

"Inauguramos hoje a 476ª estrutura de atendimento do Crediamigo. É uma continuidade do plano de expansão, que chegará ao final de 2025 com mil estruturas. O objetivo é estar cada vez mais próximo do nosso cliente, diminuindo as distâncias e fazendo com que o crédito seja mais oportuno, mais rápido, mais ágil e atendendo a todas as suas necessidades", disse o superintendente do Crediamigo, Helton Chagas.



