COMÉRCIO Por que a Black Friday é chamada assim? Que dia começa em 2024? Conhecida por grandes promoções no setor do varejo, a data foi criada inicialmente nos Eua

Referindo-se à sexta-feira que ocorre após o Dia de Ação de Graças, um dos principais feriados dos Estados Unidos que sempre cai numa quinta-feira, a Black Friday conquista consumidores em todo o mundo por ser marcada por grandes promoções no setor do varejo.

Quando vai ser a Black Friday 2024?

Em 2024, a data cai na última sexta-feira de novembro, no dia 29. No Brasil, a tradição americana entrou no calendário do comércio nacional em 2010 e, desde então, mobiliza consumidores caçadores de descontos no comércio tradicional e on-line.

Além de atenção para não perder as melhores ofertas, é preciso tomar alguns cuidados para não cair em falsas promoções e golpes. Uma das recomendações dos especialistas é pesquisar. Veja a seguir tudo o que você precisa saber para aproveitar bem a temporada de promoções deste ano.

Por que a Black Friday é chamada assim?

A razão para o nome da promoção é incerta. Existem duas teorias mais fortes. A primeira é do século XIX, quando o termo foi registrado pela primeira vez e não tinha nada a ver com promoções, mas com dívidas. O ano era 1869 e os investidores Jay Gould e James Fisk criaram um esquema para tentar comprar todo o ouro disponível nos Estados Unidos.

A movimentação foi descoberta e o resultado — numa sexta-feira que ficou conhecida como Black Friday — foi a queda drástica do valor do metal, impedindo os planos da dupla e levando muitas empresas à falência.

A segunda teoria, da década de 1960, conta que policiais da Filadélfia utilizavam a expressão para se referir ao trânsito após o feriado de Ação de Graças. Com o caos nas ruas, os lojistas aproveitavam para abaixar os preços e vender mais.

Para diferenciar o aspecto negativo associado ao trânsito e poluição, lojistas adotaram o termo "Big Friday", mas o impacto não foi tão forte. Com o tempo, Black Friday começou a significar "voltar ao azul" (do inglês going back to black), para se referir ao momento que os estabelecimentos voltavam ao azul, ou seja, voltavam a ter lucro, após o período de vendas do feriado.

Embora a Black Friday seja considerada o maior dia de compras do ano nos EUA, a data só ganhou essa designação de forma consistente nos anos 2000. Por muito tempo, era no sábado — e não na sexta-feira – que as promoções eram feitas. Atualmente, além de sexta-feira, também existe a Cyber Monday, que acontece na segunda-feira e prioriza a promoção de aparelhos eletrônicos.

A tradição se espalhou pelas Américas. No Canadá, os lojistas oferecem suas próprias liquidações. No México, o dia ganhou o nome "El Buen Fin" (Bom fim de semana). No Brasil, atualmente, empresas montam até "salas de guerra" para lidar com o volume de vendas.

