Portal usa IA para recomendação de apartamentos na planta

O uso da Inteligência Artificial (IA) vem sendo explorado de diversas formas no mundo dos negócios, e o mercado imobiliário não é exceção.

Para se ter uma ideia, em uma pesquisa recente da Kaspe rsky foi destacado que mais de 50% das empresas brasileiras já implantaram a IA e a Internet das Coisas (IoT) em suas infraestruturas corporativas.

Caminhando na mesma direção, no segmento imobiliário, a IA tem também a capacidade de analisar extensos conjuntos de dados que identificam padrões que buscam facilitar a busca por apartamentos na planta.



Rafael Machado, cofundador e CEO da empresa Meu Imóvel, explica que o portal utiliza um algoritmo próprio para que cada usuário tenha uma recomendação única de produtos de acordo com seu perfil.

"Para traçar o perfil do usuário, a plataforma disponibiliza um questionário com perguntas sobre determinados tópicos, desde o tamanho da família até a quantidade de automóveis, suas atividades de lazer preferidas, além da localização desejada e outros aspectos relevantes. A partir daí, ele recebe as sugestões de apartamentos na planta alinhadas com as suas necessidades", completa.

Quando o cliente fala sobre ele, em vez de delimitar especificações sobre o imóvel, abrem-se novos resultados de busca que talvez ele ignoraria em uma primeira procura. 'Por exemplo, não delimitamos bairros de busca, mas sim pontos de referência e raios de procura, para que o cliente possa ver tudo o que está próximo aos locais de seu interesse (trabalho e/ou escola dos filhos), sem se limitar a nomes arbitrariamente definidos', ressalta o CEO do Meu Imóvel.

O empresário destaca ainda que essa abordagem centrada no cliente é um diferencial significativo: 'com o cliente no centro da experiência da navegação, o objetivo é oferecer uma busca mais fluída e também resultados melhores para os incorporadores que anunciam conosco, já que os usuários não são apresentados a produtos menos aderentes às suas necessidades', avalia.

Ainda de acordo com Rafael Machado, vários fatores contribuem para esse aumento no segmento, como a possibilidade de personalização do imóvel e a valorização do bem até a entrega. Dados do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon), mencionado em publicação do Estadão, destacam que o apartamento comprado na planta pode valorizar entre 20% e 50% após o fim da obra.

"Esses números demonstram que o mercado de compra de apartamentos na planta tem sido significativo nos últimos anos e a personalização não só economiza tempo, mas também se mostra financeiramente vantajosa ao abrir possibilidades que o usuário poderia não considerar em uma pesquisa inicial", conclui Machado

