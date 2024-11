Porto do Recife registra aumento de 34% na movimentação

O Porto do Recife vem mantendo um ritmo intenso de atividades em 2024. De janeiro a outubro, o terminal portuário registrou um crescimento de 34% em movimentações, comparado ao mesmo período de 2023.

Neste ano, o volume já ultrapassa 1,3 milhão de toneladas, em contraste com 1,03 milhão movimentadas de janeiro a outubro do ano anterior.

No último mês, o Porto movimentou 208.827 toneladas, o que equivale a 10% a mais do que em outubro de 2023, tendo o açúcar como destaque nas movimentações de cargas em geral e graneis sólidos.

A movimentação desse produto em outubro foi um dos grandes impulsionadores desse crescimento, dobrando em relação ao mesmo período do ano passado e saltando de 44.891 toneladas para 92.156 toneladas. Outros destaques foram a barrilha, o malte e o trigo.

“Esses números reforçam o papel estratégico do Porto do Recife no desenvolvimento econômico da nossa região, reafirmando o nosso compromisso com a eficiência e com a expansão sustentável das nossas operações. Continuaremos a trabalhar para atrair novos investimentos e novas cargas, fortalecendo ainda mais essa trajetória de crescimento", destacou o presidente do Porto do Recife, Delmiro Gouveia.