BNB, Prefeitura do Recife e Porto Digital fazem parceria com bolsas de estudo para 283 jovens

Uma parceria firmada nesta segunda-feira (4) entre o Banco do Nordeste, a Prefeitura do Recife e o Porto Digital vai garantir bolsas de estudo a 283 jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

O objetivo do acordo é apoiar os estudantes em sua formação inicial na área de tecnologia, promovendo sua permanência nos cursos e aumentando suas chances de inserção no mercado de trabalho.

A assinatura do convênio contou com a participação do presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara; do presidente do Porto Digital, Pierre Lucena; do secretário de Educação do Recife, Fred Amâncio, do superintendente do BNB em Pernambuco, Hugo Queiroz, e do superintendente de Políticas de Desenvolvimento Sustentável do Banco, Rubens Soares.

De acordo com o presidente do Banco do Nordeste, a parceria confirma o compromisso da instituição com o desenvolvimento sustentável e inclusivo da região.

"Estamos aqui para apoiar o projeto com recursos financeiros e garantir que nossos jovens tenham as condições necessárias para permanecerem nos cursos e alcançarem o sucesso profissional,” destacou Paulo Câmara.



O projeto contempla a concessão de bolsas de permanência no valor de R$ 260 mensais, com duração de 12 meses. Para participar, os beneficiados devem estar matriculados nos primeiros períodos dos cursos de tecnologia do programa Embarque Digital e não exercer atividades remuneradas.



Além do suporte financeiro, os jovens terão acesso a 100 horas de mentoria e a 16 oficinas temáticas, que proporcionarão formação técnica e comportamental alinhada às demandas do mercado de trabalho em TI.



“Queremos que esses estudantes não apenas concluam seus cursos, mas que saiam preparados para enfrentar os desafios do mercado de tecnologia,” afirmou Câmara.

Dos envolvidos no projetos, 80 estudantes serão selecionados para uma formação técnica e comportamental aprofundada, que inclui atividades que vão desde workshops até orientações práticas de desenvolvimento profissional.

Essa estrutura de apoio busca aumentar a retenção e reduzir a evasão dos estudantes, alinhando as competências adquiridas com o que o mercado de TI necessita e ampliando as oportunidades de empregabilidade.

"Hoje, estamos lançando a segunda edição do Ticket de Embarque, com o apoio do Banco do Nordeste, que é muito importante, por incentivar a manutenção acadêmica de quase 300 alunos. O propósito é que eles mantenham suas atividades, participem dos programas de empreendedorismo e se integrem cada vez mais a esse programa de formação que vem mudando a cara do Recife", destacou Pierre Lucena.





A execução do “Ticket de Embarque Fase 2” conta com uma equipe técnica multidisciplinar, incluindo diretores executivos, superintendentes de educação, gerentes de inovação, além de analistas de projeto e inovação.

Esse corpo técnico é formado por profissionais com experiência em Administração, Economia, Design, Ciências Sociais, Serviço Social e Engenharia de Software, que atuam com especializações e certificações em gestão de projetos.

No total, o projeto conta com um investimento de R$ 1,2 milhão, sendo R$ 1,06 milhão financiados pelo Fundo de Desenvolvimento Regional (FDR), administrado pelo Banco do Nordeste.

O FDR é um fundo que fomenta o desenvolvimento de tecnologias sociais e apoia projetos voltados para a população mais vulnerável do Nordeste.

