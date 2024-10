A- A+

recife Embarque Digital: mais 220 estudantes do Recife se formam na área de tecnologia Objetivo do programa é impactar na geração de oportunidades para jovens recifenses no mercado de trabalho

Cerca de 220 estudantes se formaram na segunda turma do programa Embarque Digital, da Prefeitura do Recife. A iniciativa oferta os cursos de ensino superior para estudantes vindos de escolas públicas, com o objetivo de gerar mais oportunidades de emprego para jovens recifenses na área de tecnologia.

Depois de todo o trabalho e desafios para se formar, claro, houve uma celebração pela conquista. Os estudantes participaram de uma formatura das turmas 2022.1 no Mirante do Paço, no Bairro do Recife, área central, na noite dessa terça-feira (22).

"Esta é uma conquista da educação, da universidade, dos professores. É uma conquista que é compartilhada a alegria com as famílias. Se a gente tem um grande parque tecnológico no coração da cidade, a gente não pode ser apenas grande no número de companhias e na quantidade de empresas que aqui estão. Temos que ter o diferencial de formar as pessoas para isso", disse o prefeito do Recife, João Campos (PSB), que estava presente na solenidade.

Com duração de dois anos e meio, o Embarque Digital oferta os cursos de Sistemas para Internet e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. As aulas são ministradas pelo Cesar School, Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau), Centro Universitário Tiradentes (Unit Pernambuco), Faculdade Imaculada Conceição do Recife (FICR), Faculdade Senac e Universidade Católica de Pernambuco (Unicap).

O programa também tem uma política de cotas de 50% das vagas para estudantes negros e pardos. De acordo com a gestão municipal, o Embarque vem alcançando "grande impacto de geração de mão de obra qualificada para o setor de tecnologia e inovação e geração de oportunidades para os jovens recifenses", 80% dos estudantes possuem renda familiar de até três salários mínimos, valor abaixo do salário inicial do setor de tecnologia e inovação.

"Dado todos os desafios da vida cotidiana, essa é uma conquista muito importante entre os estudantes. E este é um programa muito especial, porque é um programa para gerar oportunidades para os nossos jovens. Para a gente, enquanto educação, comemoramos o fortalecimento dessa política pública e desejamos, de coração, todo sucesso", explicou o secretário de Educação do Recife, Frederico Amancio.

O investimento total é de R$ 30 milhões, que possibilita a oferta de 2000 vagas até o final deste ano. O Programa Embarque Digital também conta com cerca de 1.400 estudantes, distribuídos nas instituições de ensino superior parceiras, com mensalidades pagas integralmente da Prefeitura do Recife.

"A gente está dobrando o número de formandos. Só para se ter uma ideia, em relação a 2020, Recife já era a cidade brasileira que mais formava gente no Brasil, per capita. A gente passa, agora, a formar mais gente que a Finlândia, que é o país que mais forma a gente no mundo. Essa mudança é muito significativa, não só no Porto Digital, mas para a cidade", afirmou Pierre Lucena, presidente do Porto Digital, parceiro da prefeitura na oferta do programa.

