Prédios-caixão: Governo de Pernambuco reúne autoridades para discutir acordo; entenda

Na manhã desta sexta-feira (19), a governadora Raquel Lyra se reuniu com representantes do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Tribunal Regional Federal (TRF) e Caixa Econômica Federal, além do senador Humberto Costa para discutir o acordo para mutuários de prédios-caixão.

A reunião aconteceu no Palácio do Campo das Princesas, no bairro de Santo Antônio, e teve como objetivo discutir o acordo assinado pelo Governo de Pernambuco, por meio da governadora Raquel Lyra, juntamente com o advogado-geral da União, Jorge Messias, no dia 11 de junho deste ano.

Prédios-caixão: o acordo

Também participaram da assinatura do acordo, representantes da Caixa Econômica Federal, da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg), do Ministério Público Federal em Pernambuco e do Ministério Público do Estado de Pernambuco.

A articulação para a elaboração do acordo contou com o trabalho do senador Humberto Costa, que também participou da cerimônia de assinatura.

A partir do acerto, a Caixa Econômica Federal, através do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), prevê disponibilizar R$ 1,7 bilhão para garantir indenizações aos proprietários de apartamentos situados em 431 prédios-caixão condenados em cidades da região. A indenização prevista é de até R$ 120 mil por proprietário.

As pessoas indenizadas perderam seus apartamentos devido a construções precárias e sem planejamento, que resultaram em 20 desabamentos e, somente em 2023, ocorreram 20 mortes na Região Metropolitana da Cidade.

A luta dos proprietários

A luta dos mutuários de prédios-caixão do Grande Recife é antiga e resultou em milhares de ações judiciais individuais e coletivas para garantir algum tipo de indenização para aqueles que, apesar de terem adquirido um imóvel, não podem morar com as suas famílias nele.

No dia 2 de julho, o presidente Lula reuniu autoridades, no prédio da Caixa Cultural, área central do Recife, para o anúncio de acordos indenizatórios, através do “Cheque-esperança”, aos proprietários de moradias em “prédios-caixão” na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Segundo o acordo indenizatório anunciado pelo presidente, os donos de cada apartamento desses imóveis podem receber até R$ 120 mil da Caixa Econômica Federal. As três primeiras proprietárias receberam um “cheque” durante o ato na Caixa Cultural.

Além de Lula, a governadora Raquel Lyra; o senador Humberto Costa; o presidente da Caixa Carlos Vieira; o ministro da Advocacia-Geral da União Jorge Messias; o prefeito do Recife, João Campos, entre outras autoridades também estiveram presentes na cerimônia. A primeira-dama, Janja, também acompanhou a comitiva.

