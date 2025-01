A- A+

GASTOS PÚBLICOS Premiê do Reino Unido reforça compromisso com cortes de gastos em meio à pressão de Gilts O movimento reflete as incertezas em relação à capacidade do governo de manter a sustentabilidade fiscal

O Tesouro britânico será "implacável" em relação aos cortes em gastos públicos para cumprir as regras fiscais do governo, afirmou o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, nesta segunda-feira, 13. Ele também admitiu a possibilidade de cortes mais profundos em serviços públicos para organizar as finanças do governo.

Os comentários acontecem em meio à turbulência nos mercados britânicos, que elevou os rendimentos dos Gilts de 10 anos aos maiores níveis desde 2008 neste começo de ano.

O movimento reflete as incertezas em relação à capacidade do governo de manter a sustentabilidade fiscal.

Durante discurso no mesmo evento, Starmer também reforçou a intenção do Reino Unido de se tornar uma das grandes potências mundiais em inteligência artificial (IA).

"Somos o número um na Europa para investimentos em IA. Já atraímos mais de 25 bilhões de libras só no tempo em que este governo está no comando", afirmou durante discurso sobre o Plano de Ação Britânico de Oportunidades de IA.

Starmer ainda reforçou a ambição de posicionar o Reino Unido como líder no desenvolvimento de IA, ao invés de dependente de inovações de outros países, e mencionou investimentos significativos de empresas como Kyndryl, Nscale e Vantage Data Centers, que trarão £14 bilhões em novos investimentos e mais de 12.000 novos empregos.

Ainda em janeiro, o país vai liderar o primeiro teste global de segurança em IA. O governo britânico se comprometeu a criar um ambiente seguro e propício para empreendedores, com foco no benefício para os trabalhadores.



