MUNDO Presidente da Comissão Europeia vem à cúpula do Mercosul e acordo com UE está próximo "A linha de chegada está próxima, vamos trabalhar e alcançar", diz Ursula von der Layen sobre conclusão das negociações

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chega nesta quinta-feira ao Uruguai para participar da cúpula do Mercosul, enquanto a União Europeia busca concluir um tão aguardado acordo comercial com importantes nações latino-americanas, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

Conversas técnicas têm ocorrido com Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai sobre o que seria o maior acordo comercial já concluído pelo bloco europeu.

A decisão de Ursula de participar da cúpula em Montevidéu, que começa nesta quinta-feira, é um sinal de que os negociadores consideram provável chegar a um acordo sobre o pacto, disse uma das fontes.





O acordo comercial reduziria tarifas para a maioria das exportações da União Europeia para algumas das maiores economias da América Latina, ao mesmo tempo em que abriria mais o mercado europeu para importações, incluindo produtos agrícolas. Ele também fortaleceria a presença europeia em uma região onde a China tem avançado nos últimos anos.

O pacto será particularmente importante para exportadores de automóveis, que verão as tarifas atuais de 35% serem gradualmente eliminadas ao longo de vários anos. Tarifas altas também serão eliminadas para outros produtos industriais, como peças de automóveis, máquinas, produtos químicos, vestuário e têxteis.

O acordo UE-Mercosul, que criaria um mercado integrado de 780 milhões de consumidores, ainda enfrenta um processo muito difícil de ratificação, já que estados-membros importantes, incluindo França e Polônia, se opuseram ao pacto por preocupações ambientais e regulatórias.

O tão adiado acordo comercial do Mercosul foi acordado em princípio em 2019, mas tem sido principalmente bloqueado por objeções francesas desde então. Se um acordo for alcançado em breve, ocorrerá em um momento difícil para o presidente francês Emmanuel Macron, que enfrenta o colapso de seu governo.

A Alemanha, que representa cerca de um quinto da população da UE, é uma forte apoiadora do pacto, juntamente com a Espanha. O Brasil está entre as nações latino-americanas que pressionam fortemente por um acordo.

— O que queremos é concluir as negociações este ano — disse Mauricio Lyrio, secretário do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que lidera as negociações com a UE. —O que posso dizer é que estamos otimistas.

Ursula von der Leyen também tem um encontro agendado com o presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, nesta quinta-feira.

