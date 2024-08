A- A+

BRASIL Prévia do PIB: atividade econômica cresce 1,40% em junho, divulga BC Indicador teve alta de 3,2% em relação a junho do ano passado

O Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), considerado como prévia do desempenho do produto interno bruto (PIB), cresceu 1,40% em junho em relação ao mês anterior, após uma alta de 0,25% em maio, divulgou o Banco Central (BC) nesta sexta-feira.

O resultado veio acima da mediana das estimativas colhidas pelo Valor Data, de avanço de 0,6%. O dado também ficou dentro do intervalo das projeções, que iam de alta de 0,08% a crescimento de 1,4%.

Comparado com o mesmo período no ano passado, o indicador teve uma alta de 3,2%. No acumulado de 12 meses até junho o avanço foi 1,6%, enquanto no ano, houve um crescimento de 2,1%.





Já no trimestre encerrado em junho, foi registrado uma alta de 1,1% em relação ao trimestre anterior. Em comparação om mesmo trimestre do ano passado, o crescimento foi de 2,8%.

O IBC-BR leva em consideração informações sobre o nível de atividade de indústria, comércio e serviços, e agropecuária, além do volume de impostos. O indicador do BC, de frequência mensal, mede a evolução da atividade econômica e auxilia a autoridade monetária em decisões como possíveis alterações na taxa básica de juros, a Selic.

