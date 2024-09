Previsão de juros em 2024 vai para 11,25% ao ano, após PIB forte e deterioração das contas públicas

A- A+

A previsão para a Selic, a taxa básica de juros, para 2024 saltou de 10,5% ao ano para 11,25% ao ano, segundo o boletim Focus divulgado nesta segunda-feira. O relatório reúne projeções de analistas de mercado e é divulgado todas as semanas pelo Banco Central.

A revisão ocorre após a divulgação de um Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens e serviços produzidos no país) forte, bem acima do esperado, na semana passada. A economia avançou 1,4% no segundo trimestre, ante expectativa de expansão de 0,9%.

A leitura é que a economia aquecida, com avanço no consumo das famílias e nos investimentos, pressiona a inflação, que vem subindo nos últimos meses. A deterioração das contas públicas também preocupa analistas e influencia a previsão de juros para o ano.





Para 2025, a previsão da Selic também subiu, de 10% ao ano para 10,25% anuais. Já para 2026, a taxa foi mantida em 9,5%.

No início do ano, a projeção para os juros em 2024 era de apenas um dígito: 9%. O país vinha numa trajetória de queda da taxa e inflação sob controle. A maré virou em abril, quando o mercado passou a prever que a Selic fecharia o ano em 9,25%. Foram altas sucessivas desde então, até o salto de 0,75 ponto percentual em apenas uma semana.

A revisão dos juros veio acompanhada pela revisão do PIB e da inflação. A projeção para o crescimento da economia subiu tanto para este ano como para o próximo. Para 2024, o dado foi revisado de 2,46% para 2,68%. Para 2025, a variação esperada para o PIB avançou de 1,85% para 1,9%.

O mercado de trabalho aquecido e o ganho de renda tem permitido um apetite maior dos consumidores, impulsionando o setor de serviços e a indústria, que cresceram com força no segundo trimestre.

