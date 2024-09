PS5 Pro vale a pena? Sony anuncia seu "mais potente console já feito" por US$ 700. Veja detalhes

A- A+

A japonesa Sony anunciou a versão mais potente de seu console de videogames PlayStation 5, chamada PS5 Pro, que estará disponível a partir de 7 de novembro nos mercados internacionais.

O PS5 Pro será vendido por US$ 700 (R$ 3.950 reais, na cotação atual), valor superior ao modelo tradicional e acima do rival Xbox (US$ 600). Ainda não há informações sobre seu preço e disponibilidade no Brasil.

Mark Cerny, principal arquiteto dos consoles da Sony desde o PlayStation 4, disse que este é o "console mais potente já feito pela empresa", durante apresentação online da marca. Mas será que o console vale a pena?

Veja detalhes do novo modelo e tire suas conclusões:

O novo modelo do PlayStation 5 não terá leitor de disco, algo que causou decepção entre a comunidade gamer, mas que reflete a tendência da indústria de migração da mídia física para serviços online.

De todo modo, a empresa promete melhorias que devem tornar a experiência do jogador mais agradável.

Detalhes do PS5 Pro

- O novo console tem uma velocidade de renderização 45% maior que o modelo PS5 clássico;

- Sua GPU (placa gráfica) tem 67% mais núcleos. Este é o componente mais inovador em relação ao console antigo. O modelo clássico tinha apenas 36 unidades computacionais da GPU;

- A atual GPU também tem suporte a Unidade de Processamento Neural (NPU), elemento importante para executar tarefas de inteligência artificial;

- O PS5 Pro tem 13,7 GB de memória RAM. Já a versão antiga do PS5 tem 12,5 GB;

- O PS5 Pro usará um sistema chamado "ray-tracing" aprimorado;

- O console também possui inteligência artificial para melhorar a qualidade gráfica dos jogos;

- O console será vendido com um SSD (armazenamento) de 2 TB e um controle DualSense. O jogo “Astro’s Playroom” vem pré-instalado.

Todos os games de PS5 serão compatíveis com a versão Pro e alguns títulos já estão disponíveis, como "Alan Wake 2".

Outros jogos serão corrigidos com atualizações de software gratuitas para que os jogadores aproveitem os recursos do PS5 Pro", incluindo "Assassin's Creed: Shadows", "Hogwarts Legacy", "Final Fantasy VII Rebirth" e "Spider-Man 2".

Preço mais alto é estratégia de negócio

Com este novo modelo, a Sony busca revitalizar o setor de seus consoles PlayStation.

O alto preço sugere que a gigante do entretenimento vê um público fiel disposto a pagar mais pelo melhor desempenho.

A empresa japonesa anunciou em fevereiro o fechamento de 900 postos de trabalho, correspondentes a 8% de sua equipe global.

— A Sony está explorando o topo absoluto do mercado, mirando apenas usuários hardcore do PlayStation — avalia o analista da indústria Serkan Toto. — Não é um dispositivo de mercado de massa. Parece que todo o mundo dos games está intrigado com a estratégia de preços da Sony.

O PlayStation 5 da Sony, que foi lançado em novembro de 2020, vendeu mais de 59 milhões de unidades, mas ficou um pouco atrás de seu antecessor, o PlayStation 4.

O aumento no custo pode limitar seu público. Em parte porque aproxima a máquina do custo de um PC gamer completo, sempre o maior rival dos consoles de jogos independentes.

A gigante americana Microsoft, concorrente direta da Sony, lançará ainda este ano um console Xbox Series X, o mais potente de sua linha, sem unidade de disco e um pouco mais barato que a versão clássica.

