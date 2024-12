A- A+

NEGÓCIOS Publicidade deve alcançar US$ 1 tri em receitas globais este ano, graças a anúncios digitais Google, Meta e Amazon respondem por 41% do setor

A receita global de publicidade deve subir 9,5%, alcançando US$ 1,04 trilhão este ano, ultrapassando esse marco pela primeira vez, segundo um novo relatório da agência de compra de anúncios GroupM.

Os resultados são amplamente impulsionados pela publicidade on-line, incluindo plataformas como Google, da Alphabet, Meta e Amazon.com, de acordo com Kate Scott-Dawkins, presidente global de inteligência de negócios da GroupM, que apresentou os resultados na segunda-feira na Conferência Global de Mídia e Comunicações do UBS, em Nova York.

— Google, Meta e Amazon representam agora 41% da receita global total de publicidade — disse ela.



A estimativa para 2024 não inclui publicidade política nos Estados Unidos, que disparou este ano devido à eleição presidencial. A GroupM projeta um crescimento de 7,7% no setor em 2025.

Vincent Letang, vice-presidente executivo de inteligência de marketing global da Magna, uma empresa de pesquisa de mercado, disse aos participantes da conferência que eventos como as Olimpíadas de Paris ajudaram a impulsionar as vendas.

— É o maior crescimento em 25 anos, se excluirmos 2021, ano de recuperação pós-Covid — disse Letang.

A controladora da Magna, Interpublic Group of Cos, está sendo adquirida pela também agência de publicidade Omnicom Group em um acordo anunciado na segunda-feira, que cria o maior grupo de publicidade do mundo.

Anúncios em streaming

O surgimento de serviços com opção de anúncio em pacotes de streaming, como Netflix Inc. e Peacock, da Comcast Corp., é uma “ótima notícia” para a indústria publicitária, afirmou Letang.

A transmissão das Olimpíadas pela Comcast na TV aberta, a cabo e no Peacock teve “excelentes resultados”, disse Letang, o que levou a Magna a elevar suas projeções para as Olimpíadas de Verão de Los Angeles em 2028.

— Não era óbvio que as pessoas seriam tão tolerantes com a publicidade, porque, afinal, muitas pessoas não viram muitos anúncios por alguns anos, já que migraram para o streaming — disse ele. —Agora, como as contas começam a pesar com todos os aplicativos de streaming que assinam, elas podem economizar alguns dólares vendo alguns anúncios.

