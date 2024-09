A- A+

INCLUSÃO Público 50 mais conta com ação de empregabilidade do Governo de Pernambucoco Programação da Semana Sou +50 começa nesta segunda (2), na Casa do Trabalhador, oferecendo consultoria de carreira e oficinas de qualificação

Leia também

• Emprego com carteira assinada alcança nível recorde

• Emprego em Pernambuco: Estado criou 7,5 mil novos postos de trabalho

A Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco (Sedepe), visando contribuir para a inclusão de pessoas com idade a partir dos 50 anos no mercado de trabalho, está promovendo a ação "Sou +50".

O evento, que envolve atividades com foco no planejamento de carreira e na qualificação para o público em questão, será realizado da segunda-feira (2) até a sexta (6) na Casa do Trabalhador, na Rua da Aurora, 425, Boa Vista, área central do Recife.

A programação foi estrategicamente desenvolvida para atender adequadamente trabalhadores em busca de emprego e aqueles que desejam começar um negócio próprio.

“A inclusão dos integrantes dessa faixa etária no mercado de trabalho e de empreendedorismo é fundamental para uma sociedade mais equilibrada e para uma economia mais robusta. Portanto, estruturamos essa ação de forma que ajudará os participantes a entenderem com qual vertente de atuação se identificam mais e, ao mesmo tempo, oferecerá conhecimentos básicos para o início dessa nova trajetória”, afirma a secretária Amanda Aires.

A ação "Sou +50" vai desenvolver as mesmas atividades diariamente, durante toda a semana, com o objetivo de atender o maior número possível de pessoas.

Das 8h às 14h, será oferecido o serviço Plano de Carreira 50+, com até 12 atendimentos individualizados por dia.

Durante a consultoria, serão analisadas as habilidades, os interesses e as tendências profissionais dos participantes, identificando se o perfil em questão é mais compatível com o mundo do emprego ou do empreendedorismo.

A sessão também vai prestar aconselhamento sobre os próximos passos importantes dentro do direcionamento escolhido.

Paralelamente, serão ministradas oficinas para auxiliar o público na faixa etária sobre o uso de celular, internet e ferramentas digitais, colaborando para que as tecnologias favoreçam a recolocação profissional dos participantes.

Para esta atividade, serão organizadas seis turmas por dia, com até oito vagas cada, no horário das 10h às 16h. No período da tarde, também diariamente, serão realizadas as oficinas preparatórias para o mercado de trabalho e para o empreendedorismo, orientando, respectivamente, sobre como evidenciar pontos fortes em processos seletivos e a respeito de planejamento estratégico de negócios com execução eficiente após os 50 anos.

PROGRAMAÇÃO:

A participação em todo o cronograma se dará por livre demanda, conforme a disponibilidade de vagas, sem a necessidade de agendamento.

* 8h às 14h - Serviço de Plano de Carreira 50+

Até 12 atendimentos individuais por dia;

* 10h às 16h - Oficinas “Descomplicando a Tecnologia: Seu Guia para Computadores e Celulares”

Seis turmas por dia, com até oito vagas cada;

* 15h - Oficina “Transformando Experiência em Oportunidade”

40 vagas por dia;

* 16h - Oficina “Empreendendo certo e lucrando mais”

40 vagas por dia.

Veja também

ELON MUSK Sem apresentar provas, Musk acusa Moraes de ter interferido na eleição de 2022