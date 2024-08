A- A+

Turismo Queda recorde: ações do Airbnb caem drasticamente após previsão de demanda menor Reservas no segundo trimestre subiram 8,7%, bem abaixo das estimativas dos analistas

As ações do Airbnb caíram drasticamente após a empresa emitir mais uma previsão decepcionante e alertar sobre a desaceleração na demanda por parte dos turistas dos EUA.

As reservas aumentaram 8,7% no segundo trimestre, totalizando 125,1 milhões, ficando bem abaixo das estimativas dos analistas.

O Airbnb também mencionou que espera uma “moderação sequencial” no crescimento das reservas no terceiro trimestre, indicando que os resultados irão desapontar os analistas que projetavam um crescimento de 11% durante a alta temporada de viagens de verão.

Este é o terceiro trimestre consecutivo em que a Airbnb oferece uma previsão pessimista para os investidores. A última estimativa de reservas da empresa sugere que ela enfrentará o ritmo de crescimento mais lento desde 2020. Mesmo com o recuo da pandemia, a indústria mais ampla enfrenta desafios.

Moderação leve

Na semana passada, o Booking forneceu uma orientação pior do que o esperado, culpando a “moderação leve” no mercado de viagens europeu e os consumidores que estão optando por hotéis de menor classificação e estadias mais curtas, especialmente nos EUA.

As ações da Airbnb chegaram a cair 15,4% hoje, maior queda intraday desde que a empresa se tornou pública em dezembro de 2020.

A previsão da Airbnb "provavelmente alimentará ainda mais a tese de consumidores mais cautelosos", disseram analistas do RBC Capital Markets liderados por Brad Erickson em uma nota, chamando o relatório da empresa de decepcionante.

Por sua vez, a Airbnb afirmou que está "observando prazos de reserva mais curtos globalmente e alguns sinais de desaceleração na demanda de hóspedes dos EUA." A América Latina e a Ásia-Pacífico continuam sendo suas regiões de crescimento mais rápido, acrescentou a empresa.

Previsão da receita

A Airbnb previu uma receita para o trimestre atual de US$ 3,67 bilhões a US$ 3,73 bilhões, abaixo do consenso dos analistas de US$ 3,84 bilhões. A empresa citou desafios com as taxas de câmbio de moedas estrangeiras.

Algemas, balanço e paredes à prova de som: casa com temática sexual no Airbnb faz sucesso na Inglaterra; veja fotos

A receita do segundo trimestre superou as estimativas, subindo 11% para US$ 2,75 bilhões. No entanto, o aumento de 8,7% nas noites reservadas ficou abaixo da estimativa de 9,8%.

A Airbnb, que se especializa em casas compartilhadas e aluguéis de férias, viu uma ligeira aceleração no crescimento das noites reservadas na América do Norte no segundo trimestre.

Destacou a semana do dia 4 de julho como a “semana de receita mais alta já registrada” na região.

Veja também

PERFORMANCE Movimentação de cargas nos portos brasileiros cresce 4,28%, melhor resultado desde 2010