Airbnb Chef exclusivo, veja os mimos que o Airbnb quer oferecer para atrair mais clientes Ideia é fazer com que mais viajantes deixem de se hospedar em hotéis

O Airbnb planeja oferecer mais comodidades de luxo no próximo ano, em uma tentativa de fazer com que mais viajantes deixem de se hospedar em hotéis.

A empresa está se preparando para expandir seus negócios, além das acomodações e experiências, para “serviços que tornarão melhor para os hóspedes se hospedarem no Airbnb”, disse o diretor de negócios Dave Stephenson em uma entrevista nos bastidores dos Jogos Olímpicos de Paris.

O Airbnb está considerando serviços como um chef pessoal, limpeza no meio da semana ou maior facilidade de transporte e check-in, acrescentou Stephenson.

Ele fez eco aos comentários da diretora financeira Ellie Mertz, que delineou possíveis adições, como o abastecimento de geladeiras e serviços de spa.

Stephenson, cuja esposa recebeu um tratamento de massagem durante sua estada no Airbnb de Paris, disse que a empresa está pensando em novas ofertas com algumas perguntas em mente: Por que um viajante não se hospedaria em um Airbnb e o que torna mais fácil se hospedar em um hotel? E como a empresa pode tornar seu mercado mais simples para anfitriões e hóspedes?

Ele acrescentou que um anúncio formal e mais detalhado sobre a iniciativa poderá ser feito “no início do próximo ano”.

Os executivos do Airbnb têm dado mais pistas sobre possíveis novas áreas de crescimento. O CEO Brian Chesky disse que a empresa está pronta para expandir além de sua oferta principal de aluguel, depois de passar o ano passado refinando o aplicativo para melhorar a confiabilidade, a transparência de preços e remover anúncios de baixa qualidade.

Separadamente, a empresa planeja aumentar sua oferta de quartos de hotéis boutique.

“Vocês verão que continuaremos a usar o HotelTonight como uma forma de trazer hotéis boutique para o Airbnb”, disse Stephenson, referindo-se à compra da plataforma de ofertas de hotéis HotelTonight pela empresa em 2019.

A hospedagem em hotéis butique é uma “ótima maneira de as pessoas viajarem”, especialmente para quem está a negócios, acrescentou Stephenson. “Uma ou duas noites às vezes nem sempre são as melhores para estadias no Airbnb, que tendem a ter uma duração mais longa.”

A investida da empresa em quartos de hotel boutique ocorreu, em parte, em resposta a uma série de regulamentações locais criadas para reprimir serviços de compartilhamento de residências como o Airbnb.

Em novembro, o CEO afirmara, por exemplo, que os hotéis boutique poderiam “complementar” sua oferta em Nova York, seguindo as novas regulamentações de ocupação aplicadas pela cidade.

