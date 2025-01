A- A+

Riqueza Quem começa 2025 com as maiores fortunas do mundo? Veja o top 10 dos mais ricos da Forbes Musk, Bezos e Larry Ellison encabeçam ranking, dominado por magnatas do setor da tecnologia

Prestes a compor o governo americano como chefe do novo Departamento de Eficiência Governamental, na gestão de Donald Trump, Elon Musk começou 2025 como o homem mais rico do mundo. A revista Forbes estimou que o dono da Tesla, do X e da SpaceX tinha fortuna de US$ 421,2 bilhões ao virar o ano — o equivalente a mais de R$ 2,6 trilhões, na cotação atual.

Só no último mês, Musk incorpou US$ 91 bilhões ao seu patrimônio, segundo a Forbes. O magnata não deixa o topo do ranking dos mais abastados da revista desde maio de 2024, quando superou outros ricaços, como Jeff Bezos, fundador da Amazon, que iniciou 2025 como o segundo colocado da lista, com patrimônio de US$ 233,5 bilhões (R$ 1,45 trilhão).

Nove das pessoas mais ricas do mundo são dos Estados Unidos, e todas elas são do sexo masculino. O único que não tem a cidadania americana é o francês Bernard Arnault, CEO do império de luxo da LVMH, que fecha o top 5 das maiores fortunas.

Veja o top 10 dos mais ricos no início de 2025:

Elon Musk

Jeff Bezos

Larry Ellison

Mark Zuckerberg

Bernard Arnault

Larry Page

Sergey Brin

Warren Buffett

Steve Ballmer

Jensen Huang

