Raquel Lyra assina contratos de moradia para construção de habitacionais em Ipojuca e Gravatá

O Governo de Pernambuco realizou, nesta segunda-feira (30), a assinatura dos contratos para a construção dos residenciais Jaime Lins, em Ipojuca, e Riacho Melo II, em Gravatá. A cerimônia ocorreu no Palácio do Campo das Princesas, sede do governo estadual. As obras fazem parte do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) e beneficiarão 392 famílias, com um investimento total de R$ 64,5 milhões, financiado pelos Fundos de Arrendamento Residencial (FAR) e de Desenvolvimento Social (FDS).

As parcelas dos habitacionais, vinculadas ao MCMV, já são integralmente quitadas para beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Agora, o Governo de Pernambuco também assumirá os custos para os inscritos no programa estadual Morar Bem Pernambuco.

Durante o evento, a governadora Raquel Lyra destacou a importância da colaboração entre os governos estadual e federal para viabilizar as obras.

“Ninguém faz nada sozinho. O dia de hoje mostra que quando a gente se une, é possível fazer coisas que parecem intransponíveis. A gente tem uma aliança com o governo federal e agradeço ao presidente Lula pela parceria que a gente têm tido para conseguir fazer essas entregas. Nada seria possível sem um monte de decisão política por trás”, afirmou.

O prefeito de Gravatá, Joselito Gomes, também comemorou o momento.

“Esse é um dia muito especial. Desde o início do meu mandato, em 2021, entregamos 194 casas, e foi emocionante ver a alegria das famílias beneficiadas. Embora Gravatá tenha muitos condomínios, ainda enfrentamos um grande déficit habitacional. É esse caminho de entregas que continuaremos trilhando, com o apoio e a sensibilidade da governadora Raquel Lyra”.

A prefeita de Ipojuca, Célia Sales, visivelmente emocionada, enfatizou o significado do projeto em sua gestão.

“Me emociono, pois esse é um dia muito esperado, foi muita luta. Habitação é tudo na vida das pessoas. Hoje eu só quero agradecer, pois isso é dar dignidade ao povo. Me despeço do meu cargo de prefeita de Ipojuca, mas em um dia grandioso. Prometi trabalhar até o último dia e última hora pelo nosso povo. Até breve”.

O superintendente da Caixa Econômica Federal, Marcelo Maia, reforçou o papel do programa Minha Casa, Minha Vida.

“Hoje é o último dia de expediente bancário. E é marcante terminar 2024 exercendo a missão de representar o presidente Lula e o programa Minha Casa, Minha Vida. É um dia muito especial. As entregas são de empreendimentos frutos de muita luta, muita conquista e de muita atuação dos movimentos sociais.”

Representando a Secretaria de Habitação, o executivo André Fonseca destacou os avanços já alcançados.

“O programa Morar Bem Pernambuco já beneficiou 36 mil famílias. Investir em habitação social é acreditar no poder de transformação e na dignidade que esses projetos trazem às pessoas. Vamos cobrar para que as obras sejam entregues de 12 a 15 meses”.

O deputado estadual Romero Sales Filho, por sua vez, celebrou as mudanças em Ipojuca.

“Vivemos momentos traumáticos em Ipojuca e precisamos fazer uma guinada para que os movimentos sociais tivessem vez e voz. Hoje a cidade está estruturada para isso”.

