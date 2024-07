Recife adota plataforma inovadora criada por alunos da Faculdade Senac para melhorar gestão

A- A+

Alunos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) da Faculdade Senac Pernambuco desenvolveram uma ferramenta para fornecer informações estratégicas em tempo real sobre a capital pernambucana.

Denominada Observatório Econômico do Recife, a plataforma compila dados abertos da cidade, provenientes de fontes públicas oficiais, como inflação, juros, emprego, movimentação portuária e aeroportuária, balança comercial, ranking de competitividade, e abertura de empresas, entre outros.

Lançada na última sexta-feira (28) no auditório do Senac Porto Digital, no Bairro do Recife, a ferramenta é gratuita. O projeto contou com a participação de 30 alunos do quarto período de ADS.

"Percebemos a necessidade de transformá-lo em uma aplicação que pudesse atender o vasto mercado de gestão à vista. Para nós, foi muito agregador desenvolver o observatório e deixou um valor muito grande", relata Alessandro Barbosa, um dos participantes.

Juntamente com seus colegas José Cabral, Felipe Diniz, Fernando Filho e César Pinho, Alessandro fundou a startup PredView Analytics. A equipe participou de um processo seletivo do Senac e foi aprovada pela incubadora i.de.i.a.S.

Camila Dantas, professora da Faculdade Senac e orientadora do projeto, destaca que a instituição, sempre ativa no ecossistema local de inovação, viu na parceria com a Prefeitura do Recife uma oportunidade vantajosa para ambos os lados.

"A abordagem do Modelo Pedagógico do Senac tem total aderência aos requisitos mais exigentes do mercado, como o desenvolvimento de soft skills e a formação orientada à prática, entregando valor social e técnico em seus projetos", afirma.

A professora explica que o observatório foi desenvolvido na disciplina Unidade de Extensão em Data Science.

"Nessa disciplina, a proposta é desenvolver soluções em parceria com o mercado. É o tipo de parceria ganha-ganha. De um lado, colocamos o aluno em contato com problemas reais do mercado de tecnologia e, do outro, a parceria ganha uma solução personalizada, desenvolvida de acordo com as competências trabalhadas até aquele ponto da graduação", comenta Camila. "É um caminho de sucesso, e ficamos muito felizes em ver tantos resultados excepcionais desse projeto", completa.

Ben-Hur Beltrão, também aluno e participante do desenvolvimento do Observatório Econômico do Recife, considera a ferramenta essencial para a análise de dados socioeconômicos da capital pernambucana.

"Podemos fazer várias análises, demonstrando o potencial econômico da nossa cidade e fazer comparações com outros municípios, criando cenários que ajudam a trazer investimentos", explica Ben-Hur.

Desenvolvido integralmente em Python, uma das linguagens de programação mais populares e versáteis, o projeto ganhou em produtividade.

"Uma atividade de entrega para a faculdade acabou se transformando em um projeto de importância governamental e que pode trazer muitos frutos para a nossa cidade. Agradeço muito à Faculdade Senac pela oportunidade e aos professores Camila Dantas e André Silva, que sempre me apoiaram", conclui Ben-Hur, recém-contratado pela Empresa Municipal de Informática (Emprel).

Para o professor André Silva, responsável por articular a parceria entre a Faculdade Senac e a Prefeitura do Recife, a participação dos alunos em projetos como o do observatório é crucial para sua formação, empregabilidade e empreendedorismo.

"Isso permite que os estudantes integrem teoria e prática de maneira eficaz. Eles aprendem a lidar com desafios complexos, a trabalhar em equipe e a comunicar resultados de maneira clara e profissional. Essa experiência também promove o desenvolvimento de competências essenciais, como análise crítica, resolução de problemas e gestão de projetos, que são fundamentais para qualquer carreira na área de Análise e Desenvolvimento de Sistemas", pontua André.

COMPETITIVIDADE

O observatório fornece à população e a diversos setores da sociedade um panorama abrangente, interativo e atualizado dos dados da capital, permitindo à administração municipal formular políticas públicas mais eficientes. Empresários, investidores e outros agentes econômicos podem utilizar a plataforma para analisar o mercado local, identificar oportunidades de negócios e fazer escolhas mais precisas.

O Observatório já está disponível no endereço eletrônico bit.ly/3L1HNPF, além do site e aplicativo do Conecta Recife.

"Ao ter acesso a dados econômicos atualizados e contextualizados sobre a cidade, fica mais fácil tomar decisões assertivas sobre investimentos, expansão de negócios e formulação de políticas públicas, entre outras. Essa ferramenta desenvolvida pelos alunos da Faculdade Senac Pernambuco coloca o Recife em um novo patamar de competitividade. E nosso objetivo, como Sistema, é contribuir para atender às demandas e necessidades do mercado, tanto da iniciativa pública como privada", afirma Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE.

O Observatório nasceu nas esteiras do E.I.T.A! Recife, que trata de parcerias com a academia na busca por soluções de problemas reais da cidade.

"Essa entrega é mais uma inovação da Prefeitura do Recife, fortalecendo o governo municipal como plataforma de relacionamento com a população", destacou Joana Portela Florêncio, secretária de Desenvolvimento Econômico do Recife durante o evento de lançamento.

INCUBADORA

Lançada em abril, a Incubadora para o Desenvolvimento de Inovação e Aceleração do Senac (i.de.i.a.S.) é fruto do PRINTS, o Programa de Inovação e Tecnologia do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, desenvolvido em parceria com a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

O objetivo da i.de.i.a.S. é fomentar empreendimentos de base tecnológica nas áreas de atuação do Senac PE, acompanhando sempre as reais necessidades do mercado. O primeiro edital para incubar startups saiu ainda em abril, com dez empresas sendo selecionadas.

O ciclo de incubação vai durar 24 meses. Mais informações sobre a i.de.i.a.S. estão disponíveis no site www.pe.senac.br/i-de-i-a-s/.

