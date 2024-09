A- A+

Evento Recife recebe maior feira de condomínios do Brasil com expectativa de 5 mil visitantes A 14ª FESÍNDICO acontece nos dias 20 e 21 de setembro no Recife, reunindo expositores e palestras sobre o setor

A capital pernambucana será sede da 14ª edição da Feira de Condomínios do Nordeste (FESÍNDICO), o maior evento do segmento no país, que acontece nos dias 20 e 21 de setembro no Shopping RioMar Recife.

Com expectativa de receber cerca de 5 mil visitantes, a feira contará com mais de 100 expositores, que irão apresentar as novidades do mercado condominial e discutir as últimas mudanças nas leis que impactam o setor.

A entrada é gratuita, com programação das 13h às 22h nos dois dias.

Palestras

A FESÍNDICO também oferece uma série de palestras voltadas para síndicos e administradores, abordando temas como as mudanças no Código Civil, marketing digital e gestão de grupos de WhatsApp em condomínios.

Entre os palestrantes, estão o advogado Inaldo Dantas, organizador da feira, e o especialista em direito condominial, Pitterson Gomes.

“Vamos trazer palestras atuais como, por exemplo, o ‘marketing na era digital’. Aqui, o profissional poderá descobrir as melhores práticas para comunicar e engajar sua comunidade condominial de maneira eficaz. Outra apresentação importante é sobre as recentes mudanças no código civil e como elas afetam a gestão dos condomínios”, destacou Inaldo Dantas.

No primeiro dia (20), destaque para as palestras sobre o impacto das novas legislações para condôminos e a utilização das redes sociais no mercado condominial.

Já no segundo dia (21), serão discutidos temas como a exclusão de condôminos antissociais e a adaptação de condomínios para carros elétricos.

O acesso às palestras será limitado de acordo com a capacidade do auditório, que comporta até 150 pessoas.

As inscrições devem ser feitas no local, por ordem de chegada, e não há cadastro prévio.

Talk show

Além das palestras, o evento contará com um talk show intitulado "Conversa com Domínio", com o tema "Ao vivo na FESÍNDICO".

Participarão do bate-papo o coordenador da feira, Inaldo Dantas; o advogado Kadu Quadratti, especialista em direito condominial; e o mentor para administradores e síndicos, Willian Santos.

Os participantes poderão interagir com os convidados e fazer perguntas.

“A feira apresenta novidades tecnológicas que envolvem controle de acesso, monitoramento de áreas de lazer, segurança e ainda, aplicativos. São muitos serviços e produtos que visam facilitar e conferir legalidade à gestão condominial. É uma oportunidade de fazer negócios e estar por dentro do que acontece no segmento”, explicou Dantas.

Desde sua criação, a FESÍNDICO já atraiu mais de 50 mil visitantes em suas edições. O evento reúne profissionais como síndicos, administradores de condomínios, advogados e contadores de diversos estados.

