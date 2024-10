A- A+

Emprego Recife volta a registrar números positivos na geração empregos com carteira assinada Os dados do Caged mostram que a capital teve um desempenho positivo em todos os setores

Os números do Novo Caged do Ministério do Trabalho, divulgados nesta quarta-feira (30), mostram um saldo positivo de 3.230 novas vagas formais criadas no Recife no mês de setembro.

Com o resultado, a cidade supera a marca de mais de 20 mil empregos criados em 2024 (janeiro a setembro), com o destaque para a geração de empregos em todos os segmentos econômicos em atuação na cidade.

O saldo positivo do mês de setembro foi resultado de 18.886 admissões e 15.656 desligamentos.

O setor de Serviços foi o principal segmento na geração de empregos, contabilizando um saldo positivo de 2.143 postos, fruto de 11.823 contratações e 9.680 desligamentos.

Em segundo lugar, o Comércio também apresentou um desempenho significativo, com a criação de 393 postos de trabalho.

A Indústria contribuiu com 384 novos empregos, seguida pela Construção Civil, que acrescentou 302 oportunidades. Por fim, o setor Agropecuário ainda colaborou com a criação de 8 novas vagas.

“Setembro confirmou mais um mês de saldo positivo na geração de empregos formais no Recife, validando o trabalho da gestão e a difícil missão de continuar oferecendo novas oportunidades durante todo o ano. Quando olhamos em retrospecto, temos a felicidade de observar que, desde o início da gestão do prefeito João Campos, já são quase 100 mil pessoas empregadas em todo o Recife”, destacou a secretária de Desenvolvimento Econômico do Recife, Joana Portela Florêncio.

Veja também

tecnologia Receita da Microsoft atinge US$ 65,5 bi no trimestre, acima do esperado