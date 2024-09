Rede 5G deixa clientes mais satisfeitos

A- A+

Uma pesquisa realizada pela operadora TIM mostrou que os clientes que passam mais de 60% do seu tempo conectados à rede 5G ficam duas vezes mais satisfeitos com o serviço de telefonia do que aqueles que ainda dependem, basicamente, do 4G.

A informação é do CTO (Chief Technology Officer) da empresa, Marco Di Costanzo.

“É uma tecnologia que provê uma melhor experiência”, analisa o CTO que esteve de passagem por Recife na semana passada.

Rede

Atualmente, a empresa conta com 403 municípios conectados em 5G. Esse processo foi iniciado em novembro de 2022. Somente entre julho e agosto deste ano, foram ativados os sinais da rede em 50 novas cidades.

Segundo Costanzo, Recife foi a segunda, no Nordeste, a ter 100% dos seus bairros cobertos pela rede 5G. Já em relação ao Estado, a meta é fechar o ano com 18 cidades pernambucanas com 5G da TIM.

Entre as vantagens da conexão de quinta geração está, além de apenas possibilitar navegação mais rápida aos usuários de smartphones, a facilidade gerada pela tecnologia no processo de automação industrial e de acesso aos serviços como assistência médica remota e educação à distância.

Demanda

Uma rede mais rápida também viabiliza o home office e ajuda no impulsionamento da economia digital de produtos, como artesanatos. Mas de acordo com Costanzo, a ampliação também depende do fato de haver uma demanda pela cobertura 5G porque é necessário ter equipamentos compatíveis com a tecnologia.

Mas enquanto a ampliação da rede 5G ainda tem metas a serem cumpridas, especialistas já começam os estudos sobre a conexão 6G, ressalta o CTO da TIM. Costanzo explicou que, nesse caso, o processo será mais demorado e uma de suas características será a eliminação de aparelhos celulares, sendo substituídos por novos equipamentos que “não precisarão ser carregados”.

“O cliente poderá estar conectado através de um óculos, um anel ou outro acessório que não seja, necessário, ser carregado”, explicou ele. Mais do que isso, a futura tecnologia vai aumentar ainda mais a capacidade de realizar ações através da tecnologia. Veja abaixo como deverá funcionar:

