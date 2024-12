A- A+

BRASIL Reforma Tributária: parecer do Senado mantém carnes e queijos na cesta básica Relatório da regulamentação foi divulgado na manhã desta segunda

O parecer da regulamentação da Reforma Tributária no Senado Federal manteve os itens da cesta básica adicionados pela Câmara dos Deputados, incluindo carnes e queijos.

No texto original do governo para a regulamentação, a cesta básica tinha 15 itens, entre eles: arroz, feijão, pão e leite. Os deputados acrescentaram carnes, queijos, todos os tipos de farinha, aveia, sal e óleo de milho, somando 22 itens. Agora, no Senado, Braga manteve o número.

O CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) será a parte federal do futuro IVA (Imposto sobre Valor Agregado). Também será parte do IVA o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços).



O novo tributo irá substituir os cinco impostos sobre consumo existentes hoje: PIS, Cofins, IPI, ICMS, ISS e IPI.

O texto de Braga será lido a partir das 16h na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. A previsão é que a votação ocorra na quarta-feira (11).

