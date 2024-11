A- A+

Reforma Tributária Reforma Tributária: relatório do Senado deve ficar para início de dezembro, diz Braga Previsão anterior era de entrega no dia 27 de novembro, mas sessões atrasaram

O relator da Reforma Tributária no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), afirmou que a entrega do parecer sobre a regulamentação do novo sistema de impostos deve ser adiada para os primeiros dias de dezembro. A previsão anterior era do texto estar pronto no dia 27 deste mês.

Braga justifica que eventos do P20 no Senado atrasaram a realização de audiências públicas.

"Não tem como. Estamos correndo atrás, mas é humanamente impossível. Espero no início de dezembro estar com esse relatório entregue ", disse.

O diretor da secretaria de Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Daniel Loria, esteve em audiência pública no Senado hoje, junto com o presidente Confederação Nacional das Financeiras (CNF) e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.

O ex-deputado cobrou um alívio na tributação do spread bancário, que estará sujeito ao IVA.

Já Daniel Loria falou sobre a evolução nos sistemas que serão utilizados com a Reforma Tributária. O contribuinte terá, por exemplo, acesso às apurações de crédito e débito se de IBS e CBS em uma única plataforma.

Além disso, o chamado split payment “super inteligente”, sistema se pagamento de tributos ao governo, se comunicará em tempo real com o banco de créditos do contribuinte. No split inteligente, o prazo é de 3 dias úteis para esse apuração de crédito.

"É possível termos um protótipo do split payment em 2026 e um sistema um pouco mais avançado em 2027 ", disse Loria.

