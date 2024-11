A- A+

Pacote fiscal Regras de acesso ao BPC não mudam com pacote fiscal, diz ministro do Desenvolvimento Social Benefício deve passar por pente-fino em pacote de gastos.

O ministro do Desenvolvimento Social (MDS), Wellington Dias, disse que as regras de acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) não serão alteradas no pacote de medidas fiscais prestes a ser anunciado pelo governo. O benefício, equivalente a um salário mínimo, é pago a pessoas com deficiência e idosos (acima de 65 anos) da baixa renda.

Segundo o ministro, a pasta ficará responsável pela inscrição no CadÚnico, revisão do Cadastro e cruzamento de informações sobre a renda dos beneficiários. Caberá ao INSS realizar a perícia médica das pessoas com deficiência.

"As regras de acesso serão mantidas. O MDS cuidará de acesso ao Cadastro e revisão do Cadastro, cruzamento de informações sobre renda, e o INSS sobre perícia para pessoas com deficiência ", afirmou o ministro ao GLOBO.

Segundo ele, a força-tarefa do governo federal continuará atuante na fiscalizaçao e combate à fraudes no BPC.

Dias destacou ainda que haverá uma maior integração de bases de dados da Dataprev e Cerpro. Essas empresas públicas são responsáveis pelo processamento de dados do governo federal.

O governo pretende adotar biometria na concessão de todos os benefícios sociais.

Veja também

Emprego Recife lidera criação de empregos formais na região