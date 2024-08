Relâmpago McQueen: Porshe avaliado em R$ 1,2 milhão é transformado em modelo do filme "Carros"

A- A+

Jules McVesse, um fã da saga "Carros", da Pixar, comprou um Porshe 911 GT3, avaliado em mais de R$1,2 milhão para transformá-lo no seu personagem favorito: o Relâmpago McQueen. A paixão dele pela ficção, segundo o jornal espanhol Marca, começou ainda criança e o sonho se tornou realidade agora, quando adulto.

O Porsche 911 GT3 RS, na versão 2015, já tinha aspecto de corrida devido as asas dianteiras, além do spoiler em fibra de carbono. Ele foi transformado e tem como base uma pintura vermelha metálica.



Não é exatamente a mesma do Relâmpago McQueen, mas teve como inspiração o mesmo tom do protagonista.

McVesse também ordenou que colocassem os mesmo adesivos que a ficção: o logotipo Rusteze no capô e na parte de trás, o raio com o número 95 nas laterais e as alusões à Piston Cup nos para-lamas dianteiros, número e o nome do Relâmpago McQueen no teto.

O Porshe tem rodas de porca única dianteira de 20 polegadas e traseira de 21 polegadas pintadas em vermelho metálico e com o perfil externo em amarelo-laranja.



O modelo ainda é completo com as mesmas letras ‘Lightyear’ na lateral dos pneus usados pelo protagonista do filme.

Apesar de não mostrar na saga como é o interior do veículo, McVesse colocou dois lugares com assentos de fibra de carbono na cor laranja com bordado GT3 RS no encosto de cabeça, console central, detalhes das portas, acabamento do painel e volante.

O Porsche 911 GT3 RS 2015 tem um motor boxer aspirado de 4 litros, capaz de atingir 500 cv a 8.250 rpm, o que lhe permite ir de 0 a 100 em 3,3 segundos e correr a uma velocidade máxima de 310 km/h.

