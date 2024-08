A- A+

RECIFE Reuniões de diretores do BC com economistas do mercado passarão a ser semanais A mudança entrará em vigor neste semestre, segundo a autoridade monetária

O Banco Central (BC) informou nesta sexta-feira, 2, que as reuniões entre diretores e economistas do mercado, hoje feitas mensalmente, passarão a ser semanais. A mudança entrará em vigor neste semestre, segundo a autoridade monetária.

"O objetivo é captar de forma mais tempestiva o sentimento e as projeções dos analistas econômicos ao longo do trimestre", informou o BC, por meio da sua assessoria de imprensa.

As reuniões entre a autoridade monetária e os analistas têm como objetivo fornecer as percepções dos participantes do Focus sobre a conjuntura econômica. Originalmente, serviam para orientar a formulação do Relatório Trimestral de Inflação (RTI).

Até o início deste ano, esses encontros ocorriam trimestralmente, com listas que incluíam até 30 participantes em cada reunião. Desde janeiro, o BC tornou os encontros mensais, com menos economistas em cada edição.

A mudança foi considerada positiva por participantes ouvidos pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



