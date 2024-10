Santander destina R$ 34 milhões a projetos sociais em Pernambuco

A- A+

Pernambuco será um dos Estados mais beneficiados na nova edição da campanha "Amigo de Valor e Parceiro do Idoso", promovida pelo Santander Brasil. Vinte e sete projetos sociais, que atuam em diversas áreas como acolhimento de crianças, inclusão de pessoas com deficiência e combate à violência, receberão apoio do banco, que espera arrecadar R$ 34 milhões até o dia 22 de novembro.

Os programas têm como objetivo direcionar recursos de Imposto de Renda para garantir os direitos de crianças, adolescentes e idosos. Desde o início dessas iniciativas, já foram destinados R$ 225,9 milhões a 942 projetos em 300 municípios brasileiros, impactando a vida de aproximadamente 1,67 milhão de pessoas.

"É uma maneira simples e eficaz de contribuir para a transformação social, sem custo adicional, pois o valor destinado é abatido do imposto a pagar. No Santander, facilitamos esse apoio, permitindo que clientes e colaboradores participem ativamente na construção de um futuro melhor para as comunidades onde atuamos", afirma Gabriela Bertol, Head de Sustentabilidade do Santander Brasil.

Pessoas físicas podem destinar até 6% do imposto devido, enquanto empresas tributadas pelo lucro real podem direcionar até 2% entre os dois programas.

Os projetos apoiados em Pernambuco abrangem municípios da Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata, Agreste e Sertão do Estado. As doações são feitas por meio de uma plataforma online do Santander [https://www.santander.com.br/amigodevalor/adesao/?ic=lp:amigo-de-valor:botao:quero-doar], onde estão detalhados todos os projetos, incluindo descrições, imagens e metas de arrecadação.

Paulo César de Lima Alves, diretor do Santander Brasil, ressaltou a importância da campanha.

“É muito gratificante ser o fio condutor, através do Amigo de Valor e do Parceiro do Idoso, para ajudar na mudança da realidade de crianças e adolescentes, protegendo seus direitos e na construção de uma perspectiva de futuro melhor. Como também de tantas pessoas idosas que merecem ter um respeito maior. Nestes 22 anos de projeto, podemos contribuir para reescrever milhares de histórias de vida”, comentou.

Todos os projetos são compatíveis com o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso, assegurando que os recursos sejam utilizados de maneira ética e responsável. As iniciativas visam, entre outras coisas, o acolhimento, o combate a maus-tratos e o emponderamento feminino, atendendo principalmente populações em cidades com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) até 0,739.

