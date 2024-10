Curso de inglês gratuito: Santander Idiomas oferece bolsas ilimitadas para maiores de 16 anos

A- A+

Pernambucanos que desejam aperfeiçoar os conhecimentos na língua inglesa de forma gratuita podem participar do programa Santander Idiomas, que oferece bolsas ilimitadas no curso online de inglês.



Para participar, é necessário ser maior de 16 anos. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas até o dia 20 de dezembro de 2024, na plataforma Santander Open Academy.



Após a inscrição, os bolsistas vão realizar um teste de nivelamento para verificar o nível de proficiência no idioma, classificando o seu domínio em diferentes habilidades.

Em seguida, o bolsista vai receber um voucher no seu e-mail de cadastro, com validade de 90 dias, para realizar o curso online na plataforma Fluencypass, escola de idiomas parceira do programa.



Os alunos do nível iniciante (A1) contarão com professores brasileiros para impulsionar o aprendizado. A metodologia online fornece um canal para dar suporte e tirar as dúvidas do curso.

O conteúdo da plataforma é dividido em seis níveis elaborados de acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (CEFR), e possui 11 módulos de estudos, que vão do iniciante até o avançado.



A plataforma Fluencypass também disponibilizará certificado para cada nível concluído e uma comunidade online onde os bolsistas poderão interagir e praticar o inglês.



Segundo o senior head de Governos, Instituições, Universidades e Universia do Santander no Brasil, Marcio Giannico, o inglês é uma forma de comunicação universal, indispensável para quem busca ser um profissional completo.



"Capacitar pessoas para aprender ou melhorar seus conhecimentos na língua inglesa é uma forma de abrir o leque de oportunidades no mercado de trabalho, seja para pessoas de 16 ou 50 anos", afirmou Marcio Giannico.



Interessados devem se inscrever neste site.

Veja também

Recife Dom Helder Câmara: novo Centro de Documentação começa a ser construído no Recife nesta terça (8)