GASTOS PÚBLICOS São João: ranking mostra cidades de Pernambuco que mais gastaram com atrações musicais; veja lista Maior cachê, de R$ 1,5 milhão, foi pago em Caruaru à dupla Henrique e Juliano

As 184 cidades de Pernambuco e Fernando de Noronha gastaram, no São João 2024, quase R$ 200 milhões com contratações artísticas.

O balanço faz parte de dados compilados pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) no Painel de Transparência dos Festejos Juninos.

O ranking, que totaliza R$ 197.259.478,52, é liderado por Caruaru, que gastou quase R$ 29.225.458,43 com 741 atrações. O total corresponde a 14,83% do valor do Estado.

Em seguida, aparece Petrolina, com R$ 15.693.000,00, o equivalente a 7,96% do Estado, para 48 atrações.

O Recife fecha o pódio na terceira colocação, com R$ 9.491.470,39 gastos com 405 contratações. O valor da capital pernambucana corresponde a 4,82% do total.

Nas colocações seguintes, ainda aparecem Goiana, com R$ 7.924.031,99 (143 atrações; 4,02%) e Vitória de Santo Antão, com R$ 7.554.619,00 (75 atrações; 3,8%).

Os dados foram atualizados até a quarta-feira (31). Ao todo, 2.580 contratações artísticas foram feitas no período junino em Pernambuco.

Confira as 10 cidades que mais gastaram com atrações musicais no São João 2024 em Pernambuco

1º) Caruaru – R$ 29.225.458,43

2º) Petrolina – R$ 15.693.000,00

3º) Recife – R$ 9.491.470,79

4º) Goiana – R$ 7.924.031,99

5º) Vitória de Santo Antão – R$ 7.554.619,00

6º) Araripina – R$ 6.738.100,00

7º) Gravatá - R$ 4.995.930,00

8º) Santa Cruz do Capibaribe – R$ 4.915.200,00

9º) Carpina – R$ 4.264.800,00

10º) Arcoverde – R$ 3.296.172,65

A íntegra dos gastos pode ser acessada no Painel de Transparência dos Festejos Juninos nos Municípios do Estado de Pernambuco, disponibilizado pelo MPPE.

Bandeirinhas e balões de São João (Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco)

Atrações mais bem pagas

A atração artística com o maior cachê no São João 2024 foi a dupla Henrique e Juliano. A apresentação dos dois em Caruaru no dia 8 de junho custou R$ 1,5 milhão aos cofres municipais.

O segundo maior cachê também foi de Caruaru, que desembolsou R$ 900 mil para pagar o show de Ivete Sangalo em 15 de junho.

O mesmo valor de R$ 900 mil foi pago pelas prefeituras de Petrolina e de Santa Cruz do Capibaribe para o cantor Wesley Safadão, nos dias 20 e 21 de junho, respectivamente.

A dupla Jorge e Mateus recebeu R$ 800 mil para a apresentação de 23 de junho em Petrolina. Ana Castela ganhou R$ 700 mil para cantar em Petrolina, em 22 de junho.

Também receberam R$ 700 mil:

- DJ Alok em duas apresentações: Petrolina, em 23 de junho, e Caruaru, em 24 de junho;

- Luan Santana pelos shows de 21 de junho em Petrolina e 22 de junho em Caruaru;

- Nattan pela apresentação de 27 de junho em Santa Cruz do Capibaribe;

- Victor e Leo pelo show de 24 de junho em Petrolina; e

- Zé Neto e Cristiano com a apresentação de 23 de junho em Caruaru.

O pernambucano mais bem pago foi o cantor João Gomes, que recebeu R$ 500 mil em quatro apresentações: Petrolina, em 19 de junho; Caruaru, em 24 de junho; Vitória de Santo Antão, também em 24 de junho; e Bezerros, em 7 de julho.

O maior cachê pago com recursos estaduais foi para o paulista Gustavo Mioto, que recebeu R$ 400 mil pela apresentação de 24 de junho, em Petrolina.

O cantor Henry Freitas recebeu um total de R$ 4.560.000 pelas 13 apresentações que fez nas cidades de Aliança, Vicência, Caruaru, Gravatá, Lagoa Grande, Primavera, Araripina, Salgueiro, Petrolina, Paudalho, Vitória de Santo Antão, Arcoverde e Santa Cruz do Capibaribe.

