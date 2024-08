A- A+

AVIAÇÃO REGIONAL Aeroporto de Caruaru: Governo de Pernambuco anuncia conclusão do projeto de ampliação Obras do Aeroporto de Caruaru, quando iniciadas, deverão ser entregues em 24 meses

A segunda etapa da requalificação do Aeroporto Oscar Laranjeiras, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, teve o projeto concluído, segundo informou o Governo do Estado.

O Aeroporto de Caruaru ganhará um novo terminal com 6 mil m² e terá a pista de pouso e decolagem ampliada de 1.800 para 2.250 metros.

Também serão implementadas no terminal caruaruense novas pistas de taxiamento de aeronaves, bem como será construído um novo pátio para aeronaves.

O anúncio da gestão estadual foi feito pela governadora Raquel Lyra, em visita ao Aeroporto de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, na quarta-feira (31).

"O projeto já está com a Secretaria Nacional da Aviação Civil e, em breve, poderemos dar início a mais essa iniciativa que irá impulsionar o crescimento econômico de todo o Agreste”, destacou Raquel Lyra.

O Aeroporto de Caruaru deverá passar a operar voos diretos para São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília após o fim das obras, previsto para 2026.

Concluída, a primeira etapa da requalificação do Aeroporto de Caruaru teve investimento de R$ 14,3 milhões e deve ser entregue em breve.

Requalificação

A segunda etapa da requalificação do Aeroporto de Caruaru foi anunciada em março. Atualmente, o projeto está em análise pelas equipes da Secretaria Nacional da Aviação Civil.

O objetivo da ampliação, orçada em R$ 140 milhões, é ofertar mais voos diários saídos de Caruaru, atraindo maior desenvolvimento para o Agreste.

Obras no Aeroporto de Serra Talhada (Foto: Ed Machado/Governo de Pernambuco)

Serra Talhada

Em Serra Talhada, a governadora Raquel Lyra vistoriou as obras do Aeroporto Santa Magalhães.

A primeira etapa da requalificação, que conta com o investimento de R$ 17 milhões, já foi concluída.

“Atualmente, o aeroporto de Serra Talhada tem recebido voos da Azul com porte para doze passageiros. Com a requalificação, o terminal terá capacidade para receber aviões com até cento e vinte passageiros. Essa ampliação garante uma maior escala não só para o Recife, mas para todo o Brasil", completou a governadora.

