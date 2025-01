A- A+

Carnaval Secretaria da Mulher vai promover oficinas de moda carnavalesca para quem quer empreender no período A formação é gratuita e as inscrições podem ser feitas no Centro da Mulher Pernambucana Júlia Santiago, onde acontecerão as aulas

Leia também

• Governo de Pernambuco prorroga prazo de inscrições para edital de fomento direcionado a indústrias

• Capacitação dos empreendedores que trabalharão no Carnaval de Olinda 2025 abre inscrições

A Secretaria da Mulher de Pernambuco promove nesta terça-feira (21), e na próxima quinta (23), em parceria com a Sedepe e o Senac, oficinas de moda para o Carnaval. Serão duas turmas: uma para customização de roupas e outra para penteados. A formação é gratuita e apenas para mulheres que desejam faturar uma grana extra neste Carnaval ou para quem quer produzir suas próprias roupas e brincar a Folia de Momo mais produzida.



As aulas acontecem no Centro da Mulher Pernambucana Júlia Santiago, em Brasília Teimosa, Zona Sul do Recife, sempre das 13h às 17h. As mulheres poderão aprender a personalizarem as roupas de blocos de Carnaval e as técnicas de penteados simples até os mais elaborados, com dicas exclusivas para garantir durabilidade e conforto durante toda a festa. As inscrições são presenciais no próprio Centro.

Veja também