SEDEPE promove feira de empreendedorismo juvenil em parceria com a FCAP JR

Com o objetivo de propiciar a capacitação contínua e o fortalecimento das bases do empreendedorismo no Estado, o Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (SEDEPE), promoverá, nesta quarta-feira (9) e na quinta-feira (10), a Feira Geração Empreendedora em parceria com a FCAP JR., empresa júnior de consultoria empresarial da Universidade de Pernambuco. O evento será gratuito e é destinado a estudantes do Ensino Médio, Técnico e Superior da Região Metropolitana do Recife.



“Essa iniciativa é de extrema relevância para as políticas públicas de fomento ao empreendedorismo juvenil em Pernambuco. Ela vai possibilitar o intercâmbio de conhecimento e a integração entre diferentes agentes empreendedores locais”, afirma a secretária de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco, Amanda Aires.

Com conteúdo direcionado ao público jovem, a feira pretende estimular o espírito empreendedor desde as primeiras fases da formação educacional. Serão ofertadas palestras, workshops e atividades complementares, uma plataforma para a aquisição de habilidades essenciais ao empreendedorismo, além de incentivo à criação de redes de cooperação entre os participantes e instituições envolvidas.

Palestras

Na noite de abertura do evento, a partir das 18h, os presentes terão a oportunidade de assistirem duas palestras, que ajudarão a fomentar conexões e fortalecer o networking. A primeira com o empreendedor de rua, Ricardo Maranhão, que negocia trufas nos sinais do Bairro do Pina. A segunda com o consultor Leandro Trajano, especialista em gestão financeira para pequenos negócios e empreendedores.

Expositores

A feira também contará com cerca de 10 empresas e startups com foco na juventude empreendedora e empregabilidade expondo suas marcas. Elas serão responsáveis por orientar sobre as melhores formas de ação para iniciar um negócio próprio ou, ainda, para que os jovens consigam vagas no mercado de trabalho formal. Entre as organizações confirmadas, estão: Junior Achieviment; FCAP JR.; Lumitz; Ambev; Orbitz; Deloitte; Start Carreiras; Espro Jovens e Praso.

A presidente institucional da Fcap Jr, Maria Luiza Barnabé Cavalcanti, destaca a importância da parceria com o Governo de Pernambuco no projeto da Feira Geração Empreendedora.

“A parceria focada no empreendedorismo feita com a Sedepe é fundamental para ampliar o impacto dessas iniciativas, facilitando o desenvolvimento de políticas públicas que incentivem novos negócios e o empoderamento jovem. As empresas juniores desempenham um papel essencial no empreendedorismo brasileiro, especialmente entre os jovens, ao oferecer um ambiente prático para aplicar conhecimentos acadêmicos e desenvolver habilidades como liderança, inovação e resolução de problemas”

