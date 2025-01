A- A+

Liquidação Semana de descontos: shoppings buscam recuperar vendas pós-festas Lojistas esperam aumento de 20% nas vendas com as promoções de janeiro em relação ao ano passado

Com a chegada de janeiro, os shoppings se tornam o centro das atenções com as tradicionais liquidações de início de ano. Este período, marcado por descontos atrativos, movimenta o varejo, atrai consumidores e serve como uma estratégia para lojistas renovarem estoques após o Natal.

Segundo a Associação Pernambucana de Shoppings Centers (Apesce), a semana de liquidações promete um crescimento de 5% em relação ao ano passado, oferecendo aos consumidores uma nova chance de aproveitar as ofertas em itens de diversos segmentos.

Para o economista Werson Kaval, as liquidações deste mês têm um impacto muito positivo no varejo local, principalmente em shoppings e comércio de rua. “Para os lojistas, é uma grande oportunidade de atrair consumidores com grandes descontos e de renovar os estoques, eliminando produtos remanescentes do final do ano. Esse cenário beneficia tanto o comércio quanto os consumidores, que aproveitam as promoções para realizar compras a preços mais baixos”, explicou.

Cuidados

As liquidações podem impactar significativamente o planejamento financeiro dos compradores, tornando-se um desafio quando as aquisições são feitas de maneira emocional. Muitas vezes, as pessoas não percebem que podem adiar certos gastos, preferindo parcelar compras imediatas em vez de planejar para adquiri-las à vista no futuro. Essa falta de controle está diretamente ligada à ausência de gestão financeira eficiente.

O apelo das liquidações, que proliferam neste primeiro mês, pode levar ao desequilíbrio do orçamento, especialmente em um mês já marcado por despesas fixas importantes, como IPVA, IPTU, matrículas escolares e material escolar. Esses compromissos tornam ainda mais essencial uma análise cuidadosa das prioridades financeiras.

“A solução está no equilíbrio entre desejos e necessidades. Antes de aproveitar promoções, é importante avaliar se elas representam vantagens a longo prazo ou se seria mais prudente focar no pagamento das despesas obrigatórias. Com um planejamento financeiro bem estruturado, é possível evitar endividamentos desnecessários e garantir maior segurança econômica”, disse o economista Werson.

Programação

Dos complexos comerciais que participarão da programação de preços baixos em janeiro, o Shopping RioMar e Shopping Guararapes concluíram suas promoções no último domingo (5), enquanto os demais shoppings já confirmados se organizam para aplicar os descontos nas próximas semanas.

O Plaza Shopping, em Casa Forte, na Zona Norte do Recife, promove mais uma edição do Liquida Plaza, que acontece de 10 a 12 de janeiro. Durante o período, os consumidores poderão aproveitar descontos de até 60% em diversas categorias, como moda, acessórios, brinquedos, enxovais, informática e outros.

Já o Camará Shopping, em Camaragibe, traz a campanha Liquida Camará, que ocorre de 6 a 12 de janeiro, e tem descontos de até 70% em diferentes segmentos.

No Shopping Costa Dourada, no Cabo de Santo Agostinho, acontece mais uma edição do Liquida Verão, entre os dias 8 e 12 de janeiro. A campanha oferece promoções em lojas de vestuário, serviços e alimentação.

Lojistas

As expectativas dos lojistas são positivas para o período que se assemelha a uma segunda Black Friday, de acordo com a gerente Kleia Moura. A representante da Magazine Luiza explicou que os itens estavam tendo uma boa saída desde o início do saldão, na última quinta-feira (2), estimando um aumento de 20% em relação às vendas no mesmo período do ano passado ao fim da liquidação.

Já a vendedora líder da loja Pernambucanas, também do Shopping RioMar, Bárbara Mirella, reforçou a perspectiva positiva para as vendas do período de janeiro. “Estamos com expectativa de crescer 20% sobre janeiro de 2024. Se formos analisar o crescimento do ano passado, a loja foi se consolidando mais a cada mês, então a expectativa para janeiro é que continue nessa curva positiva”, analisou.

Para a gerente de marketing do Plaza Shopping, Carol Seabra, “as remarcações são interessantes, porque permitem ao público investir em mais por menos, principalmente para organizar a casa, o escritório ou mesmo curtir o verão, incluindo as produções para as prévias de Carnaval”.

Público

Aproveitando os descontos, o público não perdeu a oportunidade de garantir os itens desejados no Shopping RioMar, que encerrou o período de liquidação no último domingo (5). Deison Santos, auxiliar administrativo de 39 anos, aproveitou a oferta do liquidificador para adquirir o eletrodoméstico que já estava planejando comprar durante as promoções.

“Eu já estava pesquisando o preço do liquidificador desde o ano passado, então esperei a liquidação para aproveitar essa promoção, pagando um preço mais baixo que os vistos nos meses anteriores”, afirmou Deison.

As reduções nos preços também chamaram a atenção de Josineide Santos, 50 anos. A copeira adquiriu um jogo de lençol por R$ 120. Ela explica que já estava analisando o preço do modelo desejado, e afirmou estar satisfeita com o que pagou. “Fiquei sabendo da promoção e vim verificar o preço do jogo de lençol que já estava querendo comprar, achei o desconto bom e vou aproveitar para levar hoje mesmo”, disse.

E-commerce

O impacto do e-commerce nas liquidações presenciais é evidente. Por utilizar menos recursos operacionais, o comércio eletrônico frequentemente oferece preços mais baixos em comparação às lojas físicas, que possuem uma estrutura mais robusta e custosa. Essa característica permite que o e-commerce atraia consumidores com promoções competitivas, criando um ambiente de concorrência saudável com o varejo tradicional.

Ainda segundo o economista Werson Kaval, embora o crescimento do e-commerce possa reduzir o fluxo de clientes em lojas físicas, ele também incentiva os empresários a aprimorar suas estratégias de vendas presenciais. “Isso inclui oferecer promoções mais agressivas, experiências de compra personalizadas e campanhas de marketing impactantes”.

