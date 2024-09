A- A+

Voos Silvio Costa Filho comemora aumento de passageiros em Pernambuco A alta é de 15,3% no mês de agosto em relação ao mesmo período no ano passado

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) revelou que o Estado de Pernambuco cresceu, em agosto de 2024, 15,3% na movimentação de passageiros em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 852.354 mil pessoas embarcadas no Estado. Em relação ao acumulado de janeiro a agosto, a alta é de 6,6%.

Por consequência, o setor, que é ministrado na área federal por Silvio Costa Filho, também demonstra uma alta no número de voos realizados no Estado, com um crescimento no mês de agosto de 2024 de 6% (7.896 mil voos) em relação ao mesmo mês no ano passado, quando Silvio ainda não estava à frente do ministério. De janeiro a agosto, o aumento foi de 11,87%.

“A gente tem tido um crescimento considerável no setor aéreo não só em Pernambuco com esses números positivos, mas em todo Brasil. Nós saímos de 98 milhões passageiros em 2022 para 112 milhões no ano passado, o que representa um crescimento de 15%. Isso demostra que o governo do presidente Lula tem um direcionamento e um propósito para o nosso setor. Este ano, a gente espera ampliar ainda mais esse resultado, com aumento de rotas e inclusão de novos passageiros na aviação”, destacou o ministro.

Panorama nacional

Nos oito primeiros meses deste ano, a aviação brasileira movimentou 77,1 milhões de pessoas, alta de quase 4% no acumulado. Em voos nacionais, a movimentação de passageiros em agosto somou 8 milhões, enquanto a internacional ultrapassou a marca de 2,1 milhões.

Para o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o resultado é a soma de investimento realizado pelo Governo Federal no setor aliado ao excelente momento que atravessa a economia do País.

"O trabalho conjunto dos ministérios de Portos e Aeroportos, do Turismo, da Embratur e de todos os agentes do modal tem elevado a oferta de novos voos regionais, com foco na ampliação de aeroportos regionais, o que tem consolidado, cada vez mais, a aviação brasileira", afirmou o ministro.

Expansão do setor

O principal destaque do setor aéreo em agosto foi o transporte de passageiros no mercado internacional. Com alta de aproximadamente 14%, entre embarque e desembarque, os terminais aeroportuários pelo país movimentaram 2,1 milhões de turistas. Esse foi o melhor resultado para o mês desde 2000, quando teve início a série histórica.

Na soma dos oito meses deste ano, a alta alcança 19%, o que reforça o bom momento no qual o modal atravessa.

Veja também

Porto de Suape Suape Conecta 2024: relatório aponta setores de potencial expansão do complexo portuário