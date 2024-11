A- A+

Inauguração Silvio Costa Filho inaugura obras de modernização de sete aeroportos da região Norte As intervenções foram realizadas nos aeroportos de Porto Velho, em Rondônia; Manaus, Tefé e Tabatinga, no Amazonas; Boa Vista, em Roraima; e Rio Branco e Cruzeiro do Sul, no Acre

Com investimentos de R$ 1,4 bilhão da concessionária Vinci Airports, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, inaugurou, nesta quinta-feira (28), em Rondônia, as obras de modernização de sete aeroportos localizados na região Norte.

As intervenções foram realizadas nos últimos dois anos nos aeroportos de Porto Velho, em Rondônia; Manaus, Tefé e Tabatinga, no Amazonas; Boa Vista, em Roraima; e Rio Branco e Cruzeiro do Sul, no Acre.

Com a ampliação da infraestrutura e da capacidade operacional, a expectativa é aumentar a demanda de turismo em mais de 30%, ampliando a conectividade entre os estados e promovendo a abertura de novas rotas com o mundo.

De acordo com o ministro Silvio Costa Filho, os investimentos realizados pela Vinci promovem transformação e desenvolvimento para a aviação do Norte do País.

"A gente tem trabalhado para cada vez mais fortalecer a aviação, porque na hora que nós percebemos a melhoria dos nossos aeroportos, além de conceder um bem-estar social para a população, vai estimular bastante o turismo de negócio e de lazer, tendo em vista que a cada quatro turistas que vem visitar o Brasil, nós estamos falando de um emprego que gerado", ressaltou.

Trabalho conjunto

O secretário Nacional de Aviação Civil, Tomé Franca, destacou a importância da parceria entre o poder público e a iniciativa privada para elevar a qualidade dos serviços aos turistas.

"A boa gestão das concessionárias não só simboliza, mas como representa a potência, a pujança do setor e a importância do modal aéreo, da infraestrutura aeroportuária do País, para que a gente possa gerar mais desenvolvimento, mais crescimento econômico e social, mais oportunidade para todos os brasileiros", afirmou.

Desde que a nova concessionária assumiu a gestão dos sete aeroportos, a movimentação total de turistas nesses terminais passou de 2,7 milhões, nos dez primeiros meses de 2021, para 3,3 milhões no mesmo período deste ano, valor que representa crescimento de 21% na comparação entre os períodos.

