Golpe Cuidado: site falso do Detran-PE oferece pagamento de IPVA por Pix Opção de pagamento do IPVA via Pix não é permitida pelo órgão.

O Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) emitiu um alerta importante sobre uma página falsa que está imitando o site oficial do órgão. Essa página enganosa promete a possibilidade de pagamento do IPVA via Pix, o que não é permitido pelo órgão.

O Detran-PE reforça que existem apenas duas formas oficiais de pagamento do IPVA: por meio do Site Oficial do Detran-PE (https://www.detran.pe.gov.br) e pelo boleto impresso, enviado pelos correios para a residência dos proprietários dos veículos.

O órgão alerta que o acesso ao boleto deve ser realizado exclusivamente através do site oficial e que a opção de pagamento por Pix não está disponível.

A equipe de tecnologia da informação do Detran-PE já está tomando as providências necessárias para combater essa fraude e garantir a segurança dos proprietários de veículos. É essencial que todos os proprietários fiquem atentos e não forneçam seus dados em sites não oficiais.

Para evitar cair em golpes, sempre verifique a URL e certifique-se de que está no site oficial do Detran-PE antes de realizar qualquer pagamento.

Para chegar ao boleto por meio do site do Detran-PE, basta acessar o site oficial do Detran-PE e selecionar a opção “Consulta de Placa”. A partir daí, fornecer os dados solicitados e acessar os boletos com todas as taxas.

