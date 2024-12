SpaceX, de Elon Musk, pode se tornar a startup mais valiosa do mundo, diz agência

A- A+

A SpaceX está em discussões para vender ações internas que poderiam aumentar o valor da empresa de foguetes e satélites de Elon Musk para cerca de US$ 350 bilhões, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Isso representaria um prêmio significativo em relação à avaliação anterior de US$ 255 bilhões, conforme relatado pela Bloomberg News e outras mídias no mês passado.

Também consolidaria o status da SpaceX como a startup privada mais valiosa do mundo. A última avaliação da SpaceX foi de cerca de US$ 210 bilhões em uma oferta pública no início do ano.

A SpaceX, formalmente conhecida como Space Exploration Technologies, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.





As conversas atuais com a SpaceX estão em andamento, e os detalhes de uma possível transação podem mudar dependendo do interesse de vendedores e compradores internos, disseram as fontes.

A chamada oferta pública ou secundária, por meio da qual funcionários e alguns dos primeiros acionistas podem vender ações, oferece aos investidores da SpaceX, uma empresa de capital fechado, uma forma de gerar liquidez em meio ao estreitamento das relações entre Musk e o presidente eleito Donald Trump.

O possível aumento na avaliação destaca os enormes ganhos que o império de Musk tem registrado desde a eleição presidencial dos EUA. As ações da Tesla subiram 42% desde 5 de novembro, enquanto a fortuna de Musk disparou para cerca de US$ 353 bilhões, de acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg.

Com cerca de US$ 350 bilhões, a SpaceX também estaria no mesmo patamar de algumas das maiores empresas de capital aberto do mundo em termos de capitalização de mercado.

