Spotify aumenta preço de assinatura nos EUA. Brasil não terá reajuste nos planos

A- A+

O Spotify anunciou que vai aumentar os preços de sua assinatura em um dólar nos Estados Unidos. O aumento é o segundo no período de um ano - o último foi em julho de 2023, quando o reajuste no maior mercado do serviço de streaming também incluiu o Brasil e outros 52 países.

Por lá, o plano Spotify Premium Individual aumentará dos atuais US$ 10,99 para US$ 11,99 por mês, informou a empresa. O plano Premium Family, que oferece acesso para até seis membros de um mesmo endereço, aumentará em três dólares, passando dos atuais US$ 16,99 para US$ 19,99 por mês.

A empresa informou que a medida era necessária "para que fosse possível continuar a investir e inovar em nossos recursos de produtos e oferecer aos usuários a melhor experiência".

Os preços mais altos ajudarão a cobrir o custo dos audiolivros, serviço introduzido no final do ano passado e que oferece aos assinantes até 15 horas de audição de livros por mês.

Por enquanto, sem aumentos no Brasil

Apesar do reajuste do ano passado ter acontecido simultaneamente no Brasil e nos EUA, a assessoria do serviço no país disse que “não tem novidades para compartilhar neste momento”, frisando que o valor de assinatura do Spotify varia entre as regiões.

Atualmente, o preço do plano individual custa R$ 21,90 mensais. O Duo, que dá acesso à duas contas de mesmo endereço, segue custando R$ 27,90 por mês. O plano Família, que dá direito à seis usuários, custa R$34,90, com o plano Universitário custando R$ 11,90.

Novo plano em estudo

O Spotify também lançará um novo serviço de entrada, que oferecerá música e podcasts, mas não permitirá a audição dos audiobooks. O usuário que escolher o plano terá que desembolsar US$ 11 por mês, segundo fontes a par do desenvolvimento. Os clientes que optarem por essa assinatura precisarão pagar pelos audiolivros de forma avulsa.

A empresa também aumentou o valor das assinaturas em cinco outros países em abril. Com o anúncio, as ações da Spotify valorizavam cerca de 4% por volta das 15h30, cotadas a US$ 308,54.

No final de março, o Spotify tinha 239 milhões de assinantes Premium e 615 milhões de ouvintes ativos mensais em todo planeta, incluindo os clientes dos planos e aqueles que acessam gratuitamente a plataforma.

Embora os novos preços do Spotify custem mais do que o plano do Apple Music (que custa US$ 10,99 por mês para uma conta individual), os usuários do serviço têm se mostrado mais fiéis, e certamente devem aceitar o aumento ao invés de cancelar a inscrição.

Uma pesquisa americana realizada pelo instituto Antenna mostrou que os ouvintes do Spotify são os menos propensos a cancelar os planos, dentre os principais serviços de streaming de vídeo e áudio nos Estados Unidos. Menos de 1,5% dos usuários do serviço cancelaram o Spotify em abril. A taxa de cancelamento mensal da empresa tem sido de cerca de 2% durante todo o ano.

Veja também

SUPREMO Ministra Cármen Lúcia rejeita ação sobre marco do transporte rodoviário de passageiros