Elon Musk Startup de IA de Elon Musk faz nova rodada de investimentos em busca de avaliação de US$ 40 bi Bilionário busca recursos para dobrar a capacidade de processamento da sua xAI, que pretende rivalizar com a OpenAI, diz agência

A xAI, startup de inteligência artificial (IA) do bilionário Elon Musk, está em busca de um novo financiamento e lançou uma nova rodada de conversas com investidores em busca de aportes que possam avaliar o negócio em cerca de US$ 40 bilhões, o equivalente a R$ 230 bilhões.

A informação é de uma fonte familiarizada com o assunto ouvida pela agência Bloomberg. A movimentação se dá poucos meses após uma rodada de investimentos que arrecadou US$ 6 bilhões para a empresa.

A empresa de Musk foi avaliada em US$ 24 bilhões, com o capital levantado na última rodada de investimentos, em maio. Isso torna o novo acordo uma valorização substancial do negócio, se for alcançado. Isso elevaria a xAI à condição de uma das startups mais valiosas dos EUA.

As discussões sobre novos aportes estão em fase inicial, informou a fonte, que pediu anonimato por tratar-se de informações privadas, acrescentando que os detalhes ainda podem mudar ou as negociações podem não se concretizar.

A xAI de Musk não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário. O jornal americano The Wall Street Journal foi o primeiro a relatar o assunto, citando pessoas próximas às negociações.

Hoje, Musk explicou, durante uma participação virtual na conferência Future Investment Initiative, em Riad, que seu objetivo é dobrar a capacidade de computação da xAI, o que é um recurso essencial para o desenvolvimento da IA. Musk afirmou que a instalação da xAI em Memphis, nos EUA, já tem o maior datacenter deste tipo.

— Já temos, com a xAI, o cluster de treinamento mais poderoso do mundo e estamos prestes a dobrá-lo — disse Musk.

Musk busca competir com a OpenAI, líder atual em inteligência artificial e dona do ChatGPT, avaliada recentemente em US$ 157 bilhões. Cofundador da OpenAI, Musk rompeu com a empresa e, nos últimos anos, criticou sua abordagem no desenvolvimento de IA.

