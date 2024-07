A- A+

NEGÓCIOS Como ficam as compras pelo Submarino e Shoptime, após anúncio de fusão com a Americanas? Shoptime era parte do grupo desde 2005, enquanto Submarino realizou uma fusão com a varejista em 2006

Leia também

• Americanas: ex-diretores listaram "30 ideias" para esconder rombo da nova gestão

• AliExpress e Magazine Luiza selam parceria e vão vender produtos nos marketplaces das duas

• Temu: conheça o site de compras chinês que chegou ao Brasil e é o principal rival da Shein

A Americanas anunciou na tarde de ontem a fusão com o Shoptime e o Submarino, suas principais marcas de e-commerce, como antecipado pelo colunista Lauro Jardim.



A marca de referência passará a ser a Americanas, suprimindo as outras duas, que terão sua presença digital integrada à da varejista.



Nos sites das duas marcas, as empresas afirmam que uma das principais vantagens sobre a fusão seriam as "mais de 1.600 lojas da Americanas para retirar seus pedidos, além de compras com entrega rápida e segura e mais opções de pagamento".

No post de anúncio da integração no Instagram, internautas reagiram à mudança. Um dos usuários comentou "Complicou. Mantiveram o nome mais sujo. Tinha que ser SHOPTIME OU SUBMARINO. Eu se tivesse que optar seria SHOPTIME. Pela história do canal e dos bons atendimentos do mesmo". Outra pessoa afirmou "Desejo que as marcas que se fundem consolidem cada vez mais no mercado. Parabéns, Americanas".

O Globo respondeu às dúvidas sobre as principais mudanças a partir da fusão das três empresas.

Em qual aplicativo faço minhas compras?

Em nota enviada ao Globo, a Americanas afirmou que todos os pedidos serão gerenciados em um único aplicativo — o da própria Americanas — a partir de 15 de julho. A empresa declarou que o objetivo da fusão é "fortalecer o digital da companhia a partir da marca Americanas".

"A decisão contemplou o alinhamento com a nova estratégia de negócios, que foca em uma operação mais ágil, rentável e eficiente para oferecer uma experiência de compra ainda mais completa", disse a nota.

Fiz um pedido no Shoptime e no Submarino. E agora?

De acordo com a Americanas, o pedido será entregue normalmente. Os consumidores poderão acompanhar as compras já feitas na seção "minha conta" em ambos os sites. Esta área ficará disponível no site do Shoptime e do Submarino até o dia 15 de janeiro de 2025.

Além disso, os vale-compras ou vale-presentes das duas marcas que estão ativos, com saldo e dentro do período de validade, ainda poderão ser usados no site ou aplicativo da Americanas.

Tenho um problema com meu pedido. Com qual empresa entro em contato?

A Americanas disponibilizou dois telefones para que os clientes que tenham dificuldades com o pedido possam contatar: 4003-9898 (Shoptime) e 4003-5544 (Submarino).

Veja também

JÁ EM TESTE Conheça avião elétrico chinês que poderá voar 3 mil km com bateria "ultracondensada"