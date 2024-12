Tarifas de pedágio da Rota do Atlântico sobem 3,74% a partir de 4 de janeiro

A- A+

Os usuários da Rota do Atlântico, principal via de acesso ao Complexo Industrial e Portuário de Suape e ao Litoral Sul de Pernambuco, terão que desembolsar mais no pedágio a partir da meia-noite de 4 de janeiro. As tarifas serão reajustadas em 3,74%, conforme autorização da Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe), publicada no Diário Oficial do Estado no último dia 27.

Com o aumento, o valor para automóveis, caminhonetes e furgões passa de R$ 10,70 para R$ 11,10. O reajuste considera a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) nos últimos 12 meses e atende à cláusula de reequilíbrio financeiro prevista no contrato de concessão da rodovia, administrada pela Monte Rodovias.

Serviços

A concessionária destaca que o ajuste anual é necessário para manter a infraestrutura da rodovia e garantir serviços aos usuários. Entre os recursos oferecidos estão guinchos, caminhão-pipa, ambulâncias e assistência mecânica, disponíveis 24 horas por dia. O atendimento pode ser acionado pelo número 0800 031 0009, com suporte monitorado por câmeras pelo Centro de Controle Operacional (CCO).

Além disso, a empresa aponta investimentos recentes, como a instalação de painéis de LED nas praças de pedágio, que impactam mais de 2,1 milhões de pessoas por mês, e a modernização do CCO, que aumentou a eficiência no atendimento. Em 2024, foi implementado um sistema de autoatendimento digital, ampliando a presença tecnológica nas rodovias sob concessão.

Novas tarifas

Confira os valores atualizados, válidos a partir de 4 de janeiro de 2025:

Automóvel, caminhoneta, furgão (2 eixos/rodagem simples): R$ 11,10

R$ 11,10 Caminhão leve, ônibus, caminhão e furgão (2 eixos/rodagem dupla): R$ 22,20

R$ 22,20 Caminhão, caminhão com semirreboque e ônibus (3 eixos/rodagem dupla): R$ 33,30

R$ 33,30 Caminhão com reboque, caminhão com semirreboque (4 eixos/rodagem dupla): R$ 44,40

R$ 44,40 Caminhão com reboque, caminhão com semirreboque (5 eixos/rodagem dupla): R$ 55,50

R$ 55,50 Caminhão com reboque, caminhão com semirreboque (6 eixos/rodagem dupla): R$ 66,60

R$ 66,60 Caminhão com reboque, caminhão com semirreboque (7 eixos/rodagem dupla): R$ 77,70

R$ 77,70 Caminhão com reboque, caminhão com semirreboque (8 eixos/rodagem dupla): R$ 88,80

R$ 88,80 Caminhão com reboque, caminhão com semirreboque (9 eixos/rodagem dupla): R$ 99,90

R$ 99,90 Automóvel ou caminhoneta com semirreboque (3 eixos/rodagem simples): R$ 16,70

R$ 16,70 Automóvel ou caminhoneta com reboque (4 eixos/rodagem simples): R$ 22,20

R$ 22,20 Motocicleta, motoneta e bicicleta a motor (2 eixos/rodagem simples): R$ 5,60

