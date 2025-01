A- A+

JUROS Taxas de juros recuam com Treasuries, mas esbarram em nova alta do dólar O recuo das taxas é maior nos trechos curtos, com os longos mostrando ainda resistência à redução de prêmios, por conta das incertezas do cenário fiscal

As taxas de juros negociadas no mercado futuro brasileiro operaram em leve baixa em toda a extensão da curva na primeira hora de negociação desta quinta-feira, 2, em linha com a queda dos juros dos Treasuries, mas limitadas pela alta moderada do dólar, que superava os R$ 6,21 no mercado à vista e os R$ 6,24 no futuro.

O recuo das taxas é maior nos trechos curtos, com os longos mostrando ainda resistência à redução de prêmios, por conta das incertezas do cenário fiscal. No dia 30, último pregão de 2024, houve altas superiores a 20 pontos-base nas taxas intermediárias e longas.

Às 9h32, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2026 tinha taxa de 15,370%, contra 15,449% do ajuste do dia 30.

O DI para janeiro de 2027 projetava 15,92%, ante 15,95% do ajuste anterior.

E a taxa do DI para janeiro de 2030 estava em 15,68%, de 15,60% do ajuste de 30 de dezembro.

