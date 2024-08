TIM contrata Ivete e vai dar crédito via Pix em nova estratégia para impulsionar celular de cartão

A- A+

De olho no público de menor renda, a TIM está reformulando sua estratégia para o mercado de telefonia pré-paga (cartão). Para impulsionar as vendas em um segmento que está em queda no país, a tele vai dar créditos via Pix direto na conta dos usuários sempre que eles fizerem recargas.

A nova estratégia marca a estreia de Ivete Sangalo como nova garota-propaganda da empresa, ao lado da cantora Iza e do apresentador Marcos Mion.

De acordo com o presidente da TIM, Alberto Griselli, a aposta inclui a criação de bônus para os pré-pagos, com a possibilidade de uso gratuito do WhatsApp.





— A ideia é aumentar a conectividade dos usuários. Depois de criarmos ações envolvendo a possibilidade de assistir streaming gratuito, crédito em delivery e uma parceria com a Apple, agora estamos transformando a recarga em crédito no Pix — antecipa Griselli.

Na hora em que o usuário fizer recargas, vai ganhar via pix um crédito na conta entre R$ 1 (para valores até R$ 30) e R$ 3 (acima de R$ 30).

Inadimplência alta

Embora não mencione o quanto pode conceder de crédito, Griselli lembra que a companhia tem mais de 33 milhões de linhas pré-pagas em operação no Brasil. De acordo com a consultoria Teleco, a TIM é a líder em pré-pago, com 53,3% de participação no segmento.

— Para ter acesso ao crédito do Pix é preciso se cadastrar no app Meu TIM e informar a conta bancária. Essa ação começa agora e não tem prazo de validade. O objetivo é digitalizar nossa base de recarga. Hoje existem mais de 76 milhões de chaves Pix — diz o executivo, destacando que vai oferecer WhatsApp ilimitado sem descontar da franquia de dados.

Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações ( Anatel), a categoria pré-paga soma hoje um total de 106,4 milhões de linhas ativas, menos do que os 108,9 milhões de um ano atrás.

Por outro lado, o número de usuários de pós-pago subiu de 142,5 milhões para 154,6 milhões.

Para especialistas, o reforço da estratégia das empresas de fazer avançar os pré-pagos ocorre em um momento de alta na inadimplência entre os clientes pós-pago. Os balanços financeiros do segundo trimestre apontam alta na provisão das empresas para devedores duvidosos.

Na TIM houve um avanço de 18,1% na provisão em relação ao ano passado, tendo como o principal motivo o crescimento da base de pós-pagos. Na Vivo houve aumento de 1,3% no período. Porém, as empresas lembram que o nível de calote em relação à receita bruta está em níveis saudáveis, entre 1,9% e 2%.

— O segmento é muito relevante no setor de telecomunicações e vai continuar sendo, sobretudo em regiões do Nordeste e Norte do país. A inflação alta vem apertando o orçamento, levando os consumidores a buscarem opções mais em conta para se comunicar. Apesar do crescimento do pós-pago, que é mais rentável, há uma parcela da população que não consegue arcar com um conta todo mês e, com isso, coloca créditos quando há folga no orçamento — diz o especialista Armando Soares.

Para marcar sua nova estratégia nos pré-pagos, a TIM vai iniciar o que afirma ser a maior campanha publicitária do ano, com dois novos comerciais. Em um deles, Ivete Sangalo interage com Isa e diz “É Pix na conta, vim correndo aproveitar!”.

Além disso, haverá material promocional nas mais de duas mil lojas da operadora espalhadas pelo país.

Bem humorada, Ivete Sangalo mostrou confiança na estratégia.

— Espero aumento de 100% no número de clientes. Hoje ninguém vive sem celular — divertiu-se a cantora.

O segmento de pré-pago também vem sendo uma das apostas das teles. Enquanto a TIM escala Ivete para elevar as vendas, a Vivo aposta no ex-BBB Gil do Vigor, e a Claro conta com a cantora Anitta. Além disso, as teles vêm investindo na concessão de benefícios para turbinar o segmento de cartão.

A Vivo, por exemplo, concede R$ 30 em vale-bônus em diversos sites de compras para recargas acima de R$ 30. A Claro, por sua vez, aposta em créditos ilimitados para WhatsApp e bônus para navegar no YouTube e TikTok. Em geral, os planos hoje contam com a possibilidade de recargas mensais a partir de R$ 29,99.

Há ainda a opção de colocar créditos com vencimentos de 15, 17 e 22 dias.

Veja também

BRASIL Entenda proposta aprovada sobre reoneração da folha de pagamento